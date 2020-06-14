Семь моделей платьев, которые никому не идут

1. Трикотажное платье-мешок

Бесформенные трикотажные мешки вряд ли кого-либо украсят, даже если они выполнены в ярком цвете. Чаще всего такие платья шьют из тонкого трикотажа, что делает их еще более безвкусными. Плюс они могут полнить и подчеркивать все недостатки фигуры. Ситуацию не исправят даже модные аксессуары, сумка или стильная пара обуви.

На что заменить: если тебе нравятся свободные силуэты, то обрати внимание на платья-трапеции из плотного структурированного хлопка, поплина или денима.

2. Платье-свитер

Для многих девушек вязаное платье с горлом и «косами» — настоящий маст-хэв в осенне-зимнем гардеробе. На первый взгляд платье-свитер все такое теплое, уютное, но самом деле оно не такое безобидное, каким может показаться. Во-первых, оно сильно полнит (даже стройная точеная фигура в нем «потеряется»). Во-вторых, платье-свитер добавляет возраста и делает образ слишком простым (в плохом смысле).

На что заменить: как альтернативу выбирай платья из плотного структурированного трикотажа без высокого горла длиной примерно до середины икры.

3. Платье-рубашка с коротким рукавом

Оно смотрится как рабочая униформа. Обычно такие платья имеют свободные короткие рукава, которые могут полнить руки и делать плечи шире. Оно сгодится в качестве домашней одежды и не более.

На что заменить: намного лучше будут выглядеть платья-рубашки с длинным рукавом.

4. Платье-футболка

Дачный вариант. Оно гармонично впишется в пейзаж с грядками и клумбами цветов, но в городской среде ему не место. У брендов можно найти разные варианты: от простых базовых моделей до дизайнерских с интересным декором и кроем. Однако в любой вариации платье-футболка смотрится нелепо и плохо сидит на любой фигуре.

На что заменить: на платье-рубашку, летний кафтан, лаконичные платья свободного кроя длины миди.

5. Платья из дешевого кружева

Это верх пошлости и безвкусицы. Кружевные платья в принципе довольно спорный и коварный предмет гардероба, а если они еще и сшиты из некачественного материала, то это точно будет полным провалом. Они очень сильно дешевят образ и превращают любую девушку в деревенщину.

На что заменить: если позволяет бюджет — на похожие варианты из среднего и люксового сегмента, если такой возможности нет, то присмотрись к платьям, выполненным в технике кроше, или с вышивкой ришелье.

6. С «ковровым» принтом

Практически у каждой девушки в шкафу найдется хотя бы одно такое платье. Стоит помнить, что все эти пестрые непонятные принты хорошо смотрятся только на коврах, но никак не на женских платьях.

На что заменить: на платье с любым другим узором, но более актуальным и лаконичным.

7. Базовое платье на кулиске