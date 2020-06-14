Летние напитки, которые помогут уменьшить жир на животе

Как сообщает MedikForum.ru, наиболее эффективно сбросить лишние килограммы, набранные за время самоизоляции, помогает сочетание физических упражнений с другими изменениями образа жизни, об этом рассказали эксперты журнала Times Now. Одно из рекомендуемых ими изменений – более активное потребление жидкости. Специалисты посоветовали добавить в ежедневный летний рацион несколько полезных напитков, которые могут помочь уменьшить жир на животе.

Вода. Ее питье помогает заполучить более стройный живот благодаря тому, что влага, заполняя желудок, позволяет избежать дополнительных перекусов между приемами пищи. Исследования также показывают, что у людей, которые пьют холодную воду, увеличивается расход энергии в состоянии покоя.

Напиток с яблочным уксусом (3 столовых ложки натурального яблочного уксуса на стакан воды). Может принести пользу вашей талии несколькими способами. Уксусная кислота, основной ингредиент яблочного уксуса, оказывает стимулирующее действие на обмен веществ, ускоряя процесс сжигания жира, подавляя аппетит. Исследования на животных показали, что уксусная кислота может помочь предотвратить увеличение веса, снизив интенсивность процессов накопления жира в печени, на животе.

Зеленый чай. Один из самых эффективных летних напитков для похудения. Согласно имеющимся данным, его компонент, мощный антиоксидант эпигаллокатехин галлат (EGCG), обладает свойством ускорять сжигание жира, активизируя метаболизм. Зеленый чай также содержит кофеин, который повышает уровень энергии и улучшает производительность во время упражнений, тем самым способствуя лучшей потере веса.

Лимонная вода. Выпивайте время от времени стакан теплой воды с добавлением лимона – цитрус богат витамином С и другими необходимыми питательными веществами, которые борются с воспалением, поддерживают здоровье сердца, способствуют потере жира, снижают риск разных проблем со здоровьем. При отсутствии противопоказаний дольки лимона в воде можно размешивать как в сумзи – такой напиток будет содержать растворимую клетчатку, улучшающую пищеварение.

Чай с имбирем. Напиток помогает в лечении целого ряда заболеваний, от тошноты, простуды до артрита. Другие его достоинства – свойство ускорять метаболические процессы, снижать аппетит, и все это содействует потере веса.