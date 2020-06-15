Шесть средств, которые косметологи не рекомендуют наносить на кожу

Если у нас проблемная кожа, мы идем к косметологу или дерматологу. По долгу службы им положено иметь ровную и сияющую кожу, но что они для этого делают? Для начала — не используют средства, которые не только не помогают, но и вредят ее состоянию.

Портал The Huffington Post опросил четырех дерматологов и составил список из семи средств, которые нужно немедленно выбросить из своей косметички.

1. Солнцезащитные спреи

На первый взгляд, это настоящий выход для тех, кто не любит лосьоны, но профессионалы спреи не жалуют: они не обеспечивают достаточный защитный слой на коже. «Половина распыленного спрея остается в воздухе. Это неверный способ для надежной защиты от солнца», — говорит доктор Рейчел Назарян из Schweiger Dermatology Group (Нью-Йорк).

2. Масло для загара

Плохие новости для тех, кто любит намазаться маслом и лечь загорать на солнце: у таких средств очень низкий уровень SPF, а кроме того, масло закупоривает поры.

3. Тоник

Очищайте, тонизируйте, увлажняйте — эти три этапа ухода за кожей мы твердим как мантру, но оказывается, этап с тоником луше пропустить. Эти средства часто содержат спирт, который сушит кожу.Врач-дерматолог Дженнифер Чвалек рекомендует заменить тоник на розовую воду — водный раствор компонентов эфирного масла розы.Он хорошо увлажняет кожу и успокаивает любое воспаление, так как содержит витамины и антиоксиданты.

4. Парабены

Парабены — это консерванты, которые добавляют в состав косметических средств, чтобы ограничить развитие бактерий, плесени и дрожжей. В увлажняющих и антивозрастных кремах часто содержатся метил, этил, пропил и бутилпарабены. Последние исследования сильно испортили репутацию парабенов: ученые предполагают, что они могут нанести вред здоровью кожи, хотя достаточных доказательств этой гипотезы до сих пор не представлено.Тем не менее, многие косметологи считают, что парабены могут влиять на преждевременное старение кожи, и предпочитают на рисковать.

5. Гостиничное мыло

Уважающий себя отель обязательно предоставляет постояльцам мыло, шампунь и гель для душа в ванной комнате. Но прежде чем использовать их, подумайте дважды. «Я очень осторожна в отелях и никогда не пользуюсь гостиничным мылом. Оно слишком сушит кожу», — говорит дерматолог Сеймер Джабер. Причина — в избытке ароматизаторов. Специалисты по уходу за кожей рекомендуют по возможности избегать чрезмерно ароматизированных средств, включая духи.

6. Отшелушивающие скрабы