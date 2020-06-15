Как сжигать в день 1000 и больше калорий

Иногда, чтобы достичь впечатляющего результата, достаточно лишь чуть-чуть изменить свои ежедневные привычки. И если внести в повседневную рутину совсем незаметные перемены, уже через месяц можно обнаружить на весах совсем другие цифры. Чтобы худеть, необязательно сидеть на диетах и много работать в спортзале: попробуйте эти маленькие ежедневные секреты – и сжигайте каждый день на 1000 и даже больше калорий!

Ешьте отруби (100 калорий)

Просто добавьте две столовых ложки отрубей в вашу привычную утреннюю кашу (а если она для вас непривычна, то самое время перейти на «английский» завтрак с овсянкой) – и вы получите отличный завтрак, полный полезной клетчатки и отрубей. И сэкономите на перекусах минимум 100 калорий. Каждый день.

Добавьте к завтраку яйцо (200 калорий)

Или что-нибудь с таким же высоким содержанием белка – например, кусочек сыра моцарелла. Чем плотнее будет ваш завтрак (а все, что мы съедаем с утра, практически полностью перерабатывается в энергию), тем меньше вы съедите на обед и тем более в промежутке между этими двумя приемами пищи. Еще 200, а то и 250 не набранных вами калорий!

Маленькая гимнастика, пока вы чистите зубы (10 калорий)

Зубы следует чистить тщательно и не менее полутора-двух минут. А чтобы потратить это время с еще большей пользой, попробуйте поочередно стоять на одной ноге – меняя положение каждые 30 секунд. Балансирование поможет вам проснуться, настроит мозг на работу, а также позволит сжечь 10 калорий – мелочь, но приятно!

Делайте выпады, пока готовится ваш кофе (10 калорий)

Еще одно прекрасное утреннее упражнение на баланс и растяжку: пока готовится ваш кофе, встаньте боком к столу, обопритесь на него рукой, отведите ногу в сторону и поднимайте ее так высоко, как только возможно. Потом поменяйте ноги. Сделайте пять-десять упражнений для каждой ноги – эти простые упражнения помогут подтянуть мышцы бедер и квадрицепсы. И сожгут еще 10 калорий!

Подготовьте правильные перекусы (175 калорий)

Больше всего калорий мы набираем из-за перекусов и чаепитий с неизменными сладостями. Плотный завтрак помогает решить этот вопрос для первой половины дня, но вот для полдника стоит заранее приготовить что-нибудь полезное, вкусное и сытное: например, орехи и сухофрукты, или несладкий йогурт с зерновым батончиком, или немного свежих фруктов. И сэкономить порядка 175 калорий.

Замените напитки водой (300 калорий)

Еще один чемпион по калориям – соки и сладкие напитки. Очень важно вовремя утолять жажду (мы часто принимаем за голод именно ее и съедаем что-нибудь быстрое и калорийное вместо того, чтобы выпить стакан воды) – и еще важнее делать это с помощью правильных напитков. И самый правильный – это вода. Соки, напитки, даже «без сахара» - это плохой вариант. Они вызывают скачки инсулина и нарушают уровень сахара в организме. Пейте воду и экономьте 300 калорий каждый день.

Правильно разговаривайте по телефону (50 калорий)