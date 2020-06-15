Как правильно выбрать бюстгальтер для большой груди

Женщины со средней и небольшой грудью обычно считают кокетством жалобы полногрудых красавиц на размер. То им излишнее (и не всегда корректное) внимание вредит, то спина болит, то белье не найти. Но счастливые обладательницы пышных форм только опускают ресницы в ответ: да, и внимание, и спина, и белье. Все правда. И если первую проблему решать нужно тщательным воспитанием мальчиков, то в двух последних можно попробовать разобраться.
Чтобы не болела спина, не в последнюю очередь нужно правильно подбирать белье. Чтобы для большой груди правильно подобрать белье, нужно знать некоторые особенности современной легкой индустрии.
Удивительно, но эксперты в один голос утверждают: не все и не всегда осознают, что их грудь действительно велика. От фразы «пятый размер» попахивает неестественными формами голливудских звезд. А «обычные» женщины продолжают вмещать формы в «тройку», ругая широкую спину и подбирая все больший пояс. Так что разобраться с размером — задача номер один для пышногрудых дам, уверен «Домашний Очаг».
Визуально без белья «большая грудь» может и не выглядеть большой. Однако, если вы никак не можете найти «свою» модель и считаете, что удобных бюстгальтеров не бывает, попробуйте в следующий раз поэкспериментировать с размером чашки, а не пояса. Вдруг результат вас приятно удивит?
Вот простой чек-лист признаков того бюстгальтера для большой груди, которому вы скажете спасибо:
1. Широкие бретельки. Конечно, поддерживать грудь должен в основном пояс. Но страховать-то будут плечи. К тому же роскошно лежащие широкие бретельки выиграют сто очков вперед у тонких, которые от тяжести груди просто вопьются в плечи, образуя бугорки и потертости.
2. Косточки. Без них большая грудь просто станет плоской. Форму они соберут и поддержат.
3. Дополнительный крючок. Забудьте про бюстгальтер на одном крючке — это вообще не ваш вариант. Лучше всего роскошная женщина будет смотреться в лифчике с широким поясом и тремя, а можно и — многочисленными — крючками.
4. Закрытая чашка. Ее никто не любит потому, что она не показывает эти соблазнительно высовывающиеся округлости. И для вечернего наряда с декольте их выбирать действительно не стоит. Но для повседневной носки обратите внимание на бюстгальтеры со сложной конструкцией и закрытой чашкой. Вы почувствуете себя по-другому.
5. Обращайте внимание на ткань, из которой сшито белье. «Скользкие» материалы не подойдут, а вот более матовые — в самый раз. Сегодня бюстгальтеры для больших размеров уже не похожи на хлопковые мешки. Производители внимательно относятся к дизайну, подбирают гигроскопичные и износостойкие ткани — как натуральные, так и искусственные, украшают белье кружевом и изящной фурнитурой.
6. А вот пуш-ап — не лучшее решение для большой груди. Ведь ей не требуется дополнительный объем. Ей требуется хорошая форма. С этим лучше справится упругий и эластичный бюстгальтер из тонкого поролона.
7. Не экономьте на белье. Марки премиум-класса не так дороги, как может казаться, к тому же сделают вашу жизнь с чудесной грудью куда более комфортной.
Носите с удовольствием!