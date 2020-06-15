Как выглядеть моложе при помощи одежды: ТОП-10 приемов

Мода 40+? Нет, не слышали! Подчас возраст выдают не морщинки, а то, как мы носим вещи. Что изменить, чтобы выглядеть моложе? Несколько anti-age секретов от стилиста предлагает wday.ru.
Часто мы носим и комбинируем вещи по привычке, которая сформировалась много лет назад. И даже не замечаем, что молодое поколение делает это иначе. Например, по-другому повязываем шарф или сочетаем привычные цвета. Изменить комбинаторику проще простого. Но эффект — как от курса омолаживающих процедур.
Подобрать актуальную обувь
Можно купить элегантный костюм или платье из последней коллекции. И достать из коробки парадную пару туфель. Но если не учесть актуальных нюансов, впечатление, увы, будет играть не в вашу пользу.
Если ситуация неофициальная, смело можно сочетать брючный костюм с «мужской» обувью: кедами, лоферами, кроссовками. Романтичное платье тоже не всегда стоит носить с босоножками на высокой платформе. Остроносые балетки — также удачный выбор. А вот джинсы, брюки-бананы и прочие вещи в стиле casual можно подружить с мюлями или с босоножками на тонких ремешках.
Выбрать сумку в тон
Когда-то (в годах 80-х и 90-х) считалось, что аксессуары, особенно сумки и обувь, должны быть контрастными по отношению к основному наряду. Сейчас же такой прием скорее исключение, нежели общее правило. Так же неактуально сегодня утверждение, что «черное — подо все».
Сумка в тон одежде или нейтральная по цвету — и образ выглядит гармонично и продуманно.
Пересмотреть бижутерию
Последние пару сезонов мода не рекомендует носить бусы. Сегодня их место прочно заняли цепи: это могут быть как утрированно крупные изделия из декоративных материалов, так и сочетание нескольких тонких цепочек из металла с кулонами. То же самое и с браслетами. В моде парные металлические «обручи» на запястьях, а не подвески-талисманы на шнурах.
Намекать, а не акцентировать
Сколько бы вы ни читали советов «сделать акцент на талии», несколько раз подумайте, стоит ли. Во-первых, в силу морфологических и возрастных особенностей фигуры тонкая талия, увы, достается не всем. Не стоит акцентировать то, что далеко от идеала. В этом случае лучше выбирать крой жакетов и платьев, создающий иллюзию изгиба. Таким образом мы делаем намек на талию, только обозначаем ее. Во-вторых, в моде актуальны поясные изделия с высокой посадкой. То есть брюки и юбки на талии. Они прекрасно держатся без ремня.
В случае, если вы выбираете акцентную бижутерию, ремень будет перегружать образ. Запомните: или колье, или ремень.
Не застегивать все пуговицы
Сегодня актуальны платья-рубашки, футболки-поло, да и обычные «мужские» сорочки — непременный атрибут женского гардероба. Если вам нравятся, носите с удовольствием. Только не нужно застегивать все пуговицы под горло. Вы же не на военной службе! А если вам хочется прикрыть «возрастную» шею, есть масса других способов сделать это стильно.
Добавить платок или шарф
Шарф или шейный платок — палочка-выручалочка, если хочется закрыть шею. В духе времени использовать эти аксессуары непринужденно, как бы небрежно. Затея «навязать» художественных узлов или превратить шелковый платок в «колье» — из разряда «вычурно» и безвкусно. В кинофильме «Та, которой не было» великолепная Жюльетт Бинош показывает, как завязывают шарф француженки: без зеркала, на бегу. Только ради этого стоит посмотреть фильм!
Найти свою длину!
Нет ничего печальнее, чем неактуальная для вас длина брюк или юбок. Слишком длинные или короткие вещи делают образ неряшливым и невнятным. А ведь исправить этот недостаток — пара пустяков. Для брюк: определяем, с какой обувью мы чаще всего носим, и либо укорачиваем, чтобы открыть щиколотки, либо выравниваем длину с учетом каблука, приподняв край брюк на 1 см от пола. Что же касается юбок, находим свою длину «миди» — 1-2 ладони ниже колена и щеголяем! Длинные платья в пол сегодня — это стилистика бохо или вечерние наряды. А вот длина до колена сейчас не очень актуальна.
«Юбка должна вмещать всю красоту!»
Помните анекдот про любящего мужа: «Дорогая, не плачь, что юбка не сошлась, она просто не вместила всю твою красоту!» Такие юбки нам не нужны. Приобретаем в соответствии с реальным размером и с учетом особенностей фигуры. Не всегда широкие модели со сборкой на поясе выигрышно смотрятся на пышных бедрах. Иногда лучше выбрать А-силуэт, скроенный по косой, или юбку-футляр длиной миди. Сочетать романтичные юбки лучше с однотонными футболками или джемперами.
А если хочется романтики?
Если вы любите женственные, романтичные вещи, не нужно себе отказывать. Применяем актуальные формулы комбинаторики. Нарядные романтичные вещи сочетаем с базовыми или casual. Блузу с рюшами носим с джинсами, а платье-парашют — с тренчем или джинсовой курткой. Кстати, последние сейчас более актуальны, чем пресловутые кожаные косухи.
Приглушаем цветовой контраст
С возрастом природный контраст внешности немного снижается. Насыщенные цвета в одежде (черный-белый, синий — желтый, красный-черный и т.д.) могут позволить себе обладательницы яркой внешности. Смягчить контраст с внешностью можно, приглушая яркость оттенков. Попробуйте сочетать пастельные или «припыленные» тона (с добавлением белого или серого пигмента). Возможно, на вас они выглядят более гармонично? Элегантные сочетания нейтральных и пастельных оттенков - белых, бежевых или серо-жемчужных - хороши в любом возрасте.