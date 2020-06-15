Как выглядеть моложе при помощи одежды: ТОП-10 приемов

Можно купить элегантный костюм или платье из последней коллекции. И достать из коробки парадную пару туфель. Но если не учесть актуальных нюансов, впечатление, увы, будет играть не в вашу пользу.

Если ситуация неофициальная, смело можно сочетать брючный костюм с «мужской» обувью: кедами, лоферами, кроссовками. Романтичное платье тоже не всегда стоит носить с босоножками на высокой платформе. Остроносые балетки — также удачный выбор. А вот джинсы, брюки-бананы и прочие вещи в стиле casual можно подружить с мюлями или с босоножками на тонких ремешках.

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