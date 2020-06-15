Пн, 15.06.2020

Картофельные оладьи с сыром

Картофельные оладьи. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Быстрый, сытный и очень вкусный ужин. Оладьи похожи на белорусские картофельный драники, но мы добавили в тесто сыр и он великолепно себя чувствует в этом блюде!

Количество порций - 6

Время подготовки - 15 мин

Время приготовления - 30 мин

Общее время приготовления ~ 45 мин

Для оладьев

Картофель некрупный  6 штук

Лук зеленый 1 пучок

Сыр (натереть) 150 граммов

Приправа чесночная 1 столовая ложка

Перец черный молотый 1 чайная ложка

Мука 1 стакан

Яйца 2 штуки

Масло растительное 1/2 стакана

Для соуса

Сметана 1/2 стакана

Укроп свежий измельченный 3 столовые ложки

Соль по вкусу

Способ приготовления

Картофель натрите на крупной терке, переложите на квадрат чистой марли и отожмите от лишней жидкости. Переложите в миску.

Зеленый лук мелко нарежьте, переложите к картофелю. Добавьте яйца, натертый сыр, специи и муку, перемешайте до получения однородного густого теста.

Разогрейте масло в большой сковороде, выложите тесто на сковороду ложкой, сформировав оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.

Приготовьте соус, смешав сметану с нарезанным укропом и солью. По желанию можно добавить еще ложечку хрена.

Подавайте оладьи на стол! Приятного аппетита!

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