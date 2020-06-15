Картофельные оладьи с сыром

Быстрый, сытный и очень вкусный ужин. Оладьи похожи на белорусские картофельный драники, но мы добавили в тесто сыр и он великолепно себя чувствует в этом блюде!
Время подготовки - 15 мин
Время приготовления - 30 мин
Общее время приготовления ~ 45 мин
Для оладьев
Картофель некрупный 6 штук
Лук зеленый 1 пучок
Сыр (натереть) 150 граммов
Приправа чесночная 1 столовая ложка
Перец черный молотый 1 чайная ложка
Мука 1 стакан
Яйца 2 штуки
Масло растительное 1/2 стакана
Для соуса
Сметана 1/2 стакана
Укроп свежий измельченный 3 столовые ложки
Соль по вкусу
Способ приготовления
Картофель натрите на крупной терке, переложите на квадрат чистой марли и отожмите от лишней жидкости. Переложите в миску.
Зеленый лук мелко нарежьте, переложите к картофелю. Добавьте яйца, натертый сыр, специи и муку, перемешайте до получения однородного густого теста.
Разогрейте масло в большой сковороде, выложите тесто на сковороду ложкой, сформировав оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.
Приготовьте соус, смешав сметану с нарезанным укропом и солью. По желанию можно добавить еще ложечку хрена.
Подавайте оладьи на стол! Приятного аппетита!