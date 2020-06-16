Письмо читательницы Кати: будущий муж хочет роскошную свадьбу, я об этом не хочу даже слышать!

«Мадис с нетерпением ждет большой и классической свадьбы, сотню или около того гостей, игр и свадебной вечеринки и так далее, - вздыхает она. - Но я бы предпочла тихую регистрацию, либо для двоих, либо еще и для самых близких», пишет Nelli.ee.

Кати говорит, что она скромная натура, которая не любит много внимания. Поэтому она мечтала, что если когда-нибудь выйдет замуж за Мадиса, у них будет скромная свадьба. «Я думала о регистрации на экзотическом острове, например, или здесь в Эстонии, но в таком случае мы бы сразу улетели куда-то после церемонии вдвоем», - говорит она.

«Другим вариантом была бы небольшая вечеринка в стиле президентского приема, например, ужин с самыми близкими в красивой усадьбе. Тогда родители, братья и сестры и лучшие друзья все равно смогли бы поздравить нас, и все были бы счастливы. В этом случае максимум тридцать человек посетили бы такой праздник. К сожалению, оказалось, что ни один из вариантов не подходит для Мадиса. Вариант со скромными посиделками в кругу близких был женихом отброшен сразу («Так какой смысл? Если ты женишься, у тебя будет грандиозная вечеринка!»), второй вариант тоже не сработал. В этом случае он начал перечислять людей, которых обязательно нужно пригласить - всевозможных друзей с супругами, родители, бабушки и дедушки, тети и дяди с их семьями... Наконец, он дал мне понять, что нужно рассчитывать минимум на 100 человек, меньше не выйдет, потому что, те, кого ты не будешь звать, будут обижены. И еще раз подчеркнул, что гулять так гулять!», - рассказывает будущая невеста.

Нет согласия

«Но сейчас мы не можем договориться друг с другом о том, как должна выглядеть эта свадьба. Я не хочу свадебной вечеринки с тамадой и глупыми играми, мне никогда не нравились эти свадебные конкурсы. Но Мадис считает, что это был бы отличный способ сблизить людей, потому что "нельзя просто есть всю ночь, людям будет скучно!"

Ему очень нравится идея, что на свадьбе люди должны хорошенько повеселиться и постоянно чем-то заниматься (играми, конкурсами). Я сказала, что, безусловно, есть много таких же скромных, как я, которые тоже не хотят играть в эти игры. Им было бы неудобно, если бы они были вынуждены принять участие в некоторых прыжках в мешках или играх с ложечками. У Мадиса, однако, был немедленный контраргумент, что участие не обязательно, те, кто хочет, все равно будут играть! Ну, конечно, как у невесты, у меня бы не было другого выхода... Почему-то очень грустно, что Мадис, кажется, вообще не интересуется моими желаниями и мыслями, а вместо этого обвиняет. Кроме того, большая вечеринка будет ужасно дорогой, у нас же нигде не растет денежное дерево, но опять же - Мадис думает, что мы все еще можем найти эту сумму, родители также поддерживают его, и в виде свадебных подарков мы получим часть денег назад. Но у меня есть вопрос, зачем?»

Мысль о свадьбе вызывает страх