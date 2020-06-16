Совет от Эвелин Ильвес: как легко и непринужденно похудеть на 7 килограммов

Если вы входите в число тех несчастных, кто двигался мало и много сидел дома, а теперь обнаружил, что цифры на весах начали играть не на вашей стороне - на помощь придет красавица и умница Эвелин Ильвес, которая подскажет, как легко сбросить лишние килограммы, пишет Uudised.tv3.ee.

В своем блоге Toidutare на этот раз некогда первая леди страны рассказала, что вместе с подружкой объявила май месяцем здоровья.

Женщины записали, от чего готовы отказаться ради своего здоровья.

Договорились, что каждое утро они будут вставать на весы и потом делиться результатами друг с другом. А раз в неделю будут фиксироваться и другие стратегические замеры. В конце каждого дня подруги рассказывали, сколько шагов успели пройти за последние сутки.