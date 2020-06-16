Совет от Эвелин Ильвес: как легко и непринужденно похудеть на 7 килограммов

Продолжавшееся почти 2 месяца чрезвычайное положение так или иначе повлияло на привычки людей - как правило, стали двигаться меньше и питаться по-другому, не так, как это было до коронавируса. Но есть и те, кто за время самоизоляции похудел и похорошел.
Если вы входите в число тех несчастных, кто двигался мало и много сидел дома, а теперь обнаружил, что цифры на весах начали играть не на вашей стороне - на помощь придет красавица и умница Эвелин Ильвес, которая подскажет, как легко сбросить лишние килограммы, пишет Uudised.tv3.ee.
В своем блоге Toidutare на этот раз некогда первая леди страны рассказала, что вместе с подружкой объявила май месяцем здоровья.
Женщины записали, от чего готовы отказаться ради своего здоровья.
Договорились, что каждое утро они будут вставать на весы и потом делиться результатами друг с другом. А раз в неделю будут фиксироваться и другие стратегические замеры. В конце каждого дня подруги рассказывали, сколько шагов успели пройти за последние сутки.
Таким образом обеим удалось испытать азарт и поддержать друг друга. В конечном итоге слишком сильно похудеть не удалось, но самочувствие улучшилось существенно. «Если ты отказываешься от белого сахара, муки и алкоголя, самочувствие улучшается в разы. Мы обе сбросили по 7 килограммов и 21 см в талии, в общей сложности преодолели более 624 тысяч шагов», - похвасталась Эвелин Ильвес.