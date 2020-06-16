В мае родители Эстонии называли новорожденных невероятно простыми именами

Двойняшки родились у 21 пары: 9 пар мальчиков, семь пар девочек и 5 смешанных пар. Также в мае родилась одна тройка - все были мальчики. Напомним, что о родившихся тройняшка писал портала Limon.ee так: В канун Дня матери – 6 мая – в роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы на свет появилась тройня – трое замечательных мальчиков. Это не первые дети в семье жителей Таллинна Таисии и Игоря: дома их ждал трехлетний брат.

Тройняшки родились в таллиннской семье на 35 неделе беременности матери: Вадим весил 2,4 кг, Евгений почти 2,4 кг, а Владимир – 2,1 кг.

Более подробно об этом можно прочитать на портале Limon.ee в материале: СЧАСТЬЕ В КУБЕ 〉 Родившиеся в Таллинне тройняшки стали вторыми в этом году

Министр народонаселения Рийна Солман прокомментировала рождение тройняшек, сказав, что рождение такого количества детей сразу - это, безусловно, тройное счастье для семьи и общества, что также сопряжено с большой ответственностью и обязанностями. Посещая семьи, где за раз родилось трое или больше детей, Рийна может сказать, что, как правило, такие семье нуждаются в большой поддержке - в том числе и материальной.

В Таллинне в мае зарегистрировано 396 рождений, в Харьюмаа 145, на Хийумаа - 4, в Ида-Вирумаа 64, Ярвамаа - 28, Ляэнемаа - 23, Ляэне-Вирумаа - 32, Пылвамаа - 17, Пярнумаа - 71, Рапламаа - 23, Сааремаа - 20, Тартумаа - 130, Валгамаа - 19, Вильяндимаа - 41 и Вырумаа - 17 детей.

Самыми популярными именами у девочек были: Марта (9), София (7), Эмили, Мелисса и Мия (6). Мальчиков чаще всего называли Оливерами (14), Себастьянами (10), Артемами и Расмусами - по 9 раз.

В прошлом месяце было зарегистрировано 277 браков, 115 разводов. В мае умерло 1293 человека.

Новое имя было дано 117 людям - из них 87 раз поменяли фамилию и 22 раза имя, а в 8 случаях изменилось и имя, и фамилия. Именные данные в общей сложности поменяли 80 женщин и 37 мужчин.