Евгения Лоза: «Развод нужно праздновать не менее пышно, чем свадьбу»

22 августа прошлого года Евгения Лоза и Антон Батырев официально стали мужем и женой. Свадьба была красивой и романтичной, тогда казалось, что влюбленные всегда будут вместе. Однако в мае этого года актриса объявила о разводе. Она не стала пояснять, с чем связано такое решение, и попросила проявить уважение к ее чувствам.

Вчера Евгения вышла в прямой эфир Instagram, чтобы пообщаться с поклонниками. Разумеется, большая часть вопросов была посвящена личной жизни звезды. Одни фанаты предполагали, что расставание произошло по вине третьих лиц, а другие делали ставку на насыщенные рабочие графики экс-влюбленных, помешавшие им построить крепкую семью.

«Дело не в том, что Антон - актер, самоизоляция тоже ни при чем. Мы расстались еще до этого. Все разводятся. Просто мы люди публичные, поэтому вы видите наши проблемы. Если ваш сосед разведется, никто не будет это обсуждать. А вообще, я считаю, что развод надо праздновать не менее пышно, чем свадьбу. Жизнь на этом не заканчивается. У всех все хорошо», — подчеркнула артистка.

При этом Евгения не отрицает, что разрыв дался ей тяжело. По мнению звезды, в таких ситуациях главное — не зацикливаться на проблемах и позитивно мыслить. Сейчас Лоза мечтает вернуться к полноценной работе, ведь именно творчество всегда помогало ей отвлекаться от грустных мыслей.

А вот о новых романах Евгения пока не думает. «У меня нет сейчас отношений. Самое худшее, что можно придумать — это из старых отношений прыгать в новые. Надо найти себя, свой баланс, а уже потом с кем-то встречаться Я никогда не практиковала замену одного партнера на другого», — подчеркнула артистка.