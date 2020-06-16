Их время прошло: 5 главных аксессуарных антитрендов этого лета

Ну правда, сколько можно?! Если ты не внучка Жака-Ива Кусто, то пора сбросить с себя эту печать прошлого. Бини до сих пор можно еще увидеть на модниках, но в основном на скейтерах и их обожателях. А тем, кто уже нашел себе работу и думает о будущем, не следует тратиться на подобный головной убор. Лучше присмотреться к соломенному канотье – куда более стильный и летний вариант.

Техно-очки

Нет, времена рейвов не ушли, но мода одеваться как техно-кобра в обычной жизни ушла. Узкие оправы с красными стеклами уже порядком надоели даже тем, кто этот тренд ввел. Теперь модники чаще обращают внимание на стиль «Матрица» – стрелять глазками нынче стоит через черные солнцезащитные очки с тонкой оправой.