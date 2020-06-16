Их время прошло: 5 главных аксессуарных антитрендов этого лета

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Заколки с бусинами и надписями
Пример скоропостижно покинувшего нас тренда. Эти миловидные аксессуары появились еще в конце зимы и к началу лету окончательно захватили инстаграм-аккаунты модных блогеров. Однако к тому моменту, когда они стали доступны широкому пользователю, потеряли свой шарм. Возможно, это было связано с появлением оных на Aliexpress за незначительную цену и последующей перепродажей в noname-лавках по завышенной стоимости. Такой обман не смог принять ни один уважаемый модник.
Шапочки бини
Ну правда, сколько можно?! Если ты не внучка Жака-Ива Кусто, то пора сбросить с себя эту печать прошлого. Бини до сих пор можно еще увидеть на модниках, но в основном на скейтерах и их обожателях. А тем, кто уже нашел себе работу и думает о будущем, не следует тратиться на подобный головной убор. Лучше присмотреться к соломенному канотье – куда более стильный и летний вариант.
Техно-очки
Нет, времена рейвов не ушли, но мода одеваться как техно-кобра в обычной жизни ушла. Узкие оправы с красными стеклами уже порядком надоели даже тем, кто этот тренд ввел. Теперь модники чаще обращают внимание на стиль «Матрица» – стрелять глазками нынче стоит через черные солнцезащитные очки с тонкой оправой.
Ровно та же история, что и с заколками: их скупали в небольших шоурумах, а потом нашли на китайском сайте за символический 1 евро. Кроме того, это не так уж и экологично – остается надеяться лишь на переработку, куда еще девать старые тренды?
Кольца-печатки
Если ты не потомственная гадалка или вор в законе, то печатки лучше отложить до лучших времен. Не сказать, что, если ты наденешь такое кольцо, тебя сразу запишут в ряды модных еретиков, но постепенно этот тренд сходит на нет. Лучше обрати внимание на кольца с цветочным мотивом – свежо и по-летнему актуально.