Гороскоп ревнивиц. Главная собственница по знаку Зодиака - кто она?

7 место - Рак

Раки весьма ревнивы, но никогда не показывают этого, потому что с раннего детства усвоили главное жизненное правило: что бы ни случилось - сохраняй женскую гордость! Так что Раку, в принципе, можно даже изменять, она и бровью не поведет. То есть бровью как раз поведет, наденет презрительное выражение лица и борщ пересолит - но на этом, пожалуй, и все. До поры, до времени. Потому что второе жизненное правило Рака: что в клешни попало, то пропало. Так что ты, бро, ее собственность, и когда она решит, что эта собственность доставляет больше хлопот, чем пользы - сделает клац-клац. Причем в тот момент, когда ты будешь уверен, что все сумел утаить и вообще молодец. Ха-ха.

6 место - Козерог

Козерог искренне не понимает, куда ей - к умным или к красивым. С одной стороны, она же интеллигентная и хорошо воспитанная женщина: ревность это так низменно, она выше этого! С другой - кто эта сучка крашена, а?! Невыносимо не знать! Поэтому свою лютую, бешеную ревность Козерог старается прятать куда-нибудь поглубже и уверена, что это ей блестяще удается. На самом же деле Козерог раздувается, как рыба-ерш, возмущенно пучит глаза и скалит зубы, воображая, что мило улыбается. В общем, мало находится желающих отбивать мужика у Козерога.

5 место - Стрелец

Осторожно, опасный момент! Стрельцы дико, бешено ревнивы, но никогда об этом прямо не говорят. Они дуются, скандалят, цепляются к мелочам и нудят. И худшее, что можно сделать в этом случае, - спросить: «Ты что, ревнуешь, дурочка моя?» Потому что да, Стрелец ревнует и очень хочет насыпать сопернице в латте битого стекла. Но никогда и ни при каких обстоятельствах этого не сделает. Потому что соперница ей никаких клятв не давала, а вот мужчина - очень даже. Тоже не давал? А это встроенная опция, между прочим. И если ты уличишь Стрельца в ревности - значит, рыльце-то у тебя в пушку, бро. Сейчас тебе этот пушок снимут. Вместе со шкурой.

4 место - Овен

Чуть-чуть не дотянули до тройки лидеров Овны, которые ревнуют своего милого буквально к каждой мимо проходящей особе женского пола. И превентивно, не дожидаясь самого факта измены, закатывают скандал неверному и покушаются на скальп коварной разлучницы. При этом Овна совершенно не интересует, намеревалась ли эта швабра ответить ее мужчине взаимностью. С другой стороны, Овны успокаиваются так же быстро, как впадают в священную ярость. И потом очень страстно просят прощения у несправедливо обвиненного милого. О том, что случается с той шваброй, история, к сожалению, умалчивает.

3 место -Лев

Бронзовая медаль достается Львицам, которые искренне убеждены, что мужчина, которому позволено приблизиться к ее царственной персоне, отдает себя в добровольное рабство до скончания веков. Так что взгляд, брошенный на постороннюю женщину, - это не просто оскорбление львиной женской гордости, о, нет! Это фактически измена родине! Каковая, как мы помним, всегда каралась расстрелом на месте. Но Львицы все-таки благородны и милосердны, поэтому смертную казнь, скорее всего, заменят. На публичную порку.

2 место - Скорпион

Серебряная медаль достается Скорпионам, которые не просто ревнуют, о, нет: Скорпионы ревностью упиваются. Ревность - это такая разминка между утренним кофе и сеансом растаптывания чьей-нибудь ничтожной душонки, просто разогрев. Или способ развлечь себя, когда скучно. Или способ не потерять форму (о, это самое страшное для Скорпиона!). И можно было бы как-то даже жить, если бы Скорпионы всегда именно так ревновали, но нет: Скорпионы так ревнуют без повода. А если повод есть - она вырвет тебе сердце, прожует, выплюнет и вставит обратно, а потом пойдет убивать соперницу. И твои жалкие хрипы уже никого не спасут.

1 место - Рыбы