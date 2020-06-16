Гороскоп ревнивиц. Главная собственница по знаку Зодиака - кто она?

Сегодня магический шар Cosmo рассказывает, как ты ревнуешь своего милого. А заодно - кто самая главная ревнивица по знаку Зодиака. Может быть, это ты?
12 место - Водолей
«Вода дала - вода взяла», как говорил маленький мудрый северный народ, и это главный жизненный девиз Водолея. Поэтому Водолеи не просто не склонны к ревности - они способны не обратить внимания на измену, творящуюся у них под самым носом. Потому что есть в мире вещи поинтереснее, в самом деле. Спойлер: в список «вещей поинтереснее» измены тоже иногда входят. Так что тем, кого Водолей не ревнует, рекомендуем не расслабляться: ревность в отношении самой себя Водолей тоже не понимает и как значимый фактор не рассматривает. Намек понятен?
11 место - Дева
Девы ревновать не умеют, потому что ревность всегда начинается с подозрений, а у Девы нет никаких подозрений. Дева видит своего милого насквозь и «палит» грядущую измену задолго до того, как он вообще сообразит, что Орган Доблести у него зачесался. Но это вовсе не значит, что Дева эту самую измену будет предотвращать, о, нет! Она будет наблюдать с истинным восторгом юного патологоанатома: ну-ка, ну-ка, что там у нас в сердце происходит? И, если там действительно происходит измена, Дева с материнской нежностью поцелует неверного в лобик и отправит на все четыре стороны. Но обратно не примет, нет. Вы - слабое звено. Прощайте.
10 место - Весы
Весы хотят от этой жизни всего двух, но очень важных вещей: первое - чтобы их любили, и второе - чтобы все в их жизни было тихо, спокойно и красиво. А ревность - это ужасно некрасиво: слежка, чтение личных писем, скандалы, слезы, сопли, брызги слюны - фу такими быть! Так что Весы - единственные женщины в гороскопе, которые способны пригласить на чай соперницу и мило с ней поболтать. Но нам кажется, конечно, что это коварный умысел: ну в самом деле, кто может всерьез соперничать с Весами?! Смех один.
9 место - Телец
Самомнение восьмидесятого левела. Ревности в жизненной парадигме Тельцов не существует в принципе, потому что какой же идиот будет смотреть на других женщин, когда рядом с ним она? Любовница от бога, гениальная хозяюшка, умница и удивительной судьбы красавица. И даже если - ну вдруг, хотя это почти невозможно, - мужчина вздумает посмотреть на другую, Телец вообще не растеряется: что? Ноги у нее длиннее? Ха, тоже мне! А у Тельца зато борщ наркотический, грудь стоячая и котик есть. Съела?!
8 место - Близнецы
Восьмое место достается Близнецам, которые, как говорит нам звездная карта, необычайно ревнивы и склонны к собственничеству. И нам придется поверить на слово, потому что ревнивых Близнецов никто и никогда не видел. Не то чтобы Близнецы так хорошо скрывают свои истинные чувства - они просто не успевают начать ревновать, как уже ревнуют их. Ну вот что ты будешь делать, опять не дали душеньке развернуться!
7 место - Рак
Раки весьма ревнивы, но никогда не показывают этого, потому что с раннего детства усвоили главное жизненное правило: что бы ни случилось - сохраняй женскую гордость! Так что Раку, в принципе, можно даже изменять, она и бровью не поведет. То есть бровью как раз поведет, наденет презрительное выражение лица и борщ пересолит - но на этом, пожалуй, и все. До поры, до времени. Потому что второе жизненное правило Рака: что в клешни попало, то пропало. Так что ты, бро, ее собственность, и когда она решит, что эта собственность доставляет больше хлопот, чем пользы - сделает клац-клац. Причем в тот момент, когда ты будешь уверен, что все сумел утаить и вообще молодец. Ха-ха.
6 место - Козерог
Козерог искренне не понимает, куда ей - к умным или к красивым. С одной стороны, она же интеллигентная и хорошо воспитанная женщина: ревность это так низменно, она выше этого! С другой - кто эта сучка крашена, а?! Невыносимо не знать! Поэтому свою лютую, бешеную ревность Козерог старается прятать куда-нибудь поглубже и уверена, что это ей блестяще удается. На самом же деле Козерог раздувается, как рыба-ерш, возмущенно пучит глаза и скалит зубы, воображая, что мило улыбается. В общем, мало находится желающих отбивать мужика у Козерога.
5 место - Стрелец
Осторожно, опасный момент! Стрельцы дико, бешено ревнивы, но никогда об этом прямо не говорят. Они дуются, скандалят, цепляются к мелочам и нудят. И худшее, что можно сделать в этом случае, - спросить: «Ты что, ревнуешь, дурочка моя?» Потому что да, Стрелец ревнует и очень хочет насыпать сопернице в латте битого стекла. Но никогда и ни при каких обстоятельствах этого не сделает. Потому что соперница ей никаких клятв не давала, а вот мужчина - очень даже. Тоже не давал? А это встроенная опция, между прочим. И если ты уличишь Стрельца в ревности - значит, рыльце-то у тебя в пушку, бро. Сейчас тебе этот пушок снимут. Вместе со шкурой.
4 место - Овен
Чуть-чуть не дотянули до тройки лидеров Овны, которые ревнуют своего милого буквально к каждой мимо проходящей особе женского пола. И превентивно, не дожидаясь самого факта измены, закатывают скандал неверному и покушаются на скальп коварной разлучницы. При этом Овна совершенно не интересует, намеревалась ли эта швабра ответить ее мужчине взаимностью. С другой стороны, Овны успокаиваются так же быстро, как впадают в священную ярость. И потом очень страстно просят прощения у несправедливо обвиненного милого. О том, что случается с той шваброй, история, к сожалению, умалчивает.
3 место -Лев
Бронзовая медаль достается Львицам, которые искренне убеждены, что мужчина, которому позволено приблизиться к ее царственной персоне, отдает себя в добровольное рабство до скончания веков. Так что взгляд, брошенный на постороннюю женщину, - это не просто оскорбление львиной женской гордости, о, нет! Это фактически измена родине! Каковая, как мы помним, всегда каралась расстрелом на месте. Но Львицы все-таки благородны и милосердны, поэтому смертную казнь, скорее всего, заменят. На публичную порку.
2 место - Скорпион
Серебряная медаль достается Скорпионам, которые не просто ревнуют, о, нет: Скорпионы ревностью упиваются. Ревность - это такая разминка между утренним кофе и сеансом растаптывания чьей-нибудь ничтожной душонки, просто разогрев. Или способ развлечь себя, когда скучно. Или способ не потерять форму (о, это самое страшное для Скорпиона!). И можно было бы как-то даже жить, если бы Скорпионы всегда именно так ревновали, но нет: Скорпионы так ревнуют без повода. А если повод есть - она вырвет тебе сердце, прожует, выплюнет и вставит обратно, а потом пойдет убивать соперницу. И твои жалкие хрипы уже никого не спасут.
1 место - Рыбы
Та-дамм! Почетное место и звание главной зодиакальной ревнивицы достается Рыбкам. И помните главное: Рыба молчит. Рыба не устраивает сцен. Рыба ни словом, ни намеком не дает понять, что ревнует. Но она при этом ДУМАЕТ. Так что случайная улыбка продавщице вино-водочного, замеченная Рыбкой, превращается в ее фантазиях в разнузданную оргию с самогонными реками и латексными берегами. И не надо рассчитывать, что раз Рыба молчит и только многозначительно смотрит - так будет всегда. Она не просто так молчит. Она вынашивает Страшную Месть. Вот честное слово, лучше бы была оргия - выжить все равно не удастся, так хоть было бы за что помирать.