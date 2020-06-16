Как сделать салат более сытным без вреда для фигуры

Салат — любимая еда худеющих. Правильный салат низкокалориен и содержит в себе большое количество витаминов и минералов. Правда, зачастую он приносит мало сытности, а сильно увеличивать размер порции вредно для фигуры. Расскажем, как сделать так, чтобы нормально наедаться салатом, не сводя результаты диеты к нулю.

1. Клади больше листовой зелени

Она низкокалорийна и является отличным источником клетчатки, которая дает длительное чувство сытости, ускоряет обмен веществ , выводит из организма лишнюю воду и налаживает работу кишечника. Все сорта салатной зелени одинаково полезны. Выбирай, что нравится — айсберг, ромэн, рукола, латук, романо, кресс-салат.

2. Добавь больше свежих овощей

Ярко-окрашенные овощи содержат много антиоксидантов флавоноидов, которые не только предотвращают рак, но и продлевают твою молодость. А вот темно-зеленые — самые низкокалорийные, при этом не менее сытные. В некоторых овощах еще и много воды, от чего ты легко насытишься, не прибавив калорий.

3. Добавь фрукты или ягоды

Иногда они могут дать необычную изюминку салату. При этом многие ягоды содержат большое количество антиоксидантов и клетчатки, а еще, конечно же, витамины . Калорий в них при этом очень мало. Сладкие салаты вполне могут заменить десерт.

4. Добавь белок

Белок отвечает за твое насыщение. При этом вовсе не означает лишних калорий. Отличный источник белка — яйцо. В одной штуке всего 60 ккал. Свари вкрутую и нарежь в салат. Также можно добавить нежирную говядину, куриную грудку, креветки, тунец или нежирные сорта сыра . С последним все же стоит быть осторожнее. Если берешь калорийный, клади совсем немного. Впрочем, даже небольшое количество делает салат сытнее, а заодно добавляет кальций.

5. Посыпь орехами

Небольшая горстка орехов добавит около 90 ккал и сделает блюдо очень сытным и более полезным (а еще таким приятно хрустящим). Орехи являются источником полезных омега-3 жирных кислот. Они особенно важны на диете, когда ты сокращаешь количество другой жирной пищи. Между тем организм все равно должен их получать. Также орехи — источник белка.

Заправляй салат правильно

Конечно, жирные заправки вроде майонеза делают салат более сытным, но калорий им не занимать. Пусть сытными будут ингредиенты, а не соус. Заправляй салат оливковым маслом, можно также взять свежевыжатый лимонный или лаймовый сок.

Ингредиенты, которых не должно быть в здоровом салате

Сухари

Жареное (или еще хуже, обжаренное в кляре) мясо

Колбаса

Жирный сыр в большом количестве

Жирный соус

Рецепт полезного, низкокалорийного и сытного салата

В нем много витаминов, антиоксидантов, клетчатки , а главное — он просто очень вкусный.

Ингредиенты

Листовой салат — 200 г

Зеленая фасоль — 50 г

Зеленый горошек — 50 г

Помидор — 50 г

Яблоко — 50 г

Черника — 50 г

Куриная грудка — 50 г

Вареное яйцо — 1 шт.

Тертая моцарелла — 25 г

Рубленный грецкий орех — 25 г

Приготовление