Опасная хищница: что ваше платье может рассказать о вас

Это строгий элегантный костюм для офиса и деловых встреч. Если такой наряд девушка решила выбрать для первого свидания, то она хочет подчеркнуть свою серьезность: я не простая девочка, с моими желаниями и амбициями нужно считаться, мое расположение нужно заслужить. Это история не про романтизм, здесь больше про логику и разум.

Я такая, какая есть