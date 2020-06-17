ВЫХОД К МОРЮ! ⟩ Эстонский дизайнер Анастасия Балак рассказала, в каких купальниках ты сможешь блистать весь пляжный сезон

«Один идеальный купальник может придать уверенности, выгодно подать фигуру, замаскировать недостатки, если они имеются, но если ты часто посещаешь пляж, то лучше иметь несколько купальников. Тренд этого сезона предлагает разнообразные раздельные и слитные модели», - говорит Анастасия.

ФОТО: личный архив

В 2020 году известные дизайнеры разработали модные коллекции, которые полны ярких, нарядных бикини и способны превратить обычный отпуск и простой выход на пляж в настоящий праздник. Что же актуально этим летом?

По словам дизайнера, это, конечно же, соблазнительные и завораживающие модели. Сексуальность никто не отменял.

ФОТО: Alessio Migliardi

Существует несколько категорий купальников на которые стоит обратить внимание в этом сезоне:

- анималистический принт (зебра, леопард);

ФОТО: Alessio Migliardi

- принт в стиле Тай-Дай (tie-dye, окрашивание связыванием);

- монохромные купальники ярких цветов;

- купальники с многочисленными веревочками и бахромой;

- с кольцами;

- спортивные;

- с рукавами;

ФОТО: Максим Шмелев

- трусики с высокой линией ноги (стиль 80-х);

- топы на одно плечо;

- рюши и воланы;

- с вырезами на животе.

Не сдает позиции полоска, цветочные и тропические мотивы.

Смелым и озорным понравится буйство красок на их купальниках, а тем, кто не любит слишком выделяться и привлекать внимание, подойдут более темные и простые модели. В фаворе купальники пастельных и бежевых тонов, вплоть до шоколадного.