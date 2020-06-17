На лбу написано: восемь признаков заболеваний, о которых говорит твое лицо

Некоторые черты лица и особенности кожи говорят очень многое о состоянии здоровья — достаточно только вглядеться, советует «Лиза».
На консультации врач не только слушает, но и внимательно осматривает твое лицо — потому что даже на нем можно увидеть симптомы болезней. Опереди специалиста и научись видеть все неприятности самостоятельно.
1. Шелушащаяся кожа или губы
Чрезмерная сухость кожи может указывать на обезвоживание. Также это может быть симптомом более серьезной проблемы, например, гипотериоза (недостаточного уровня выработки гормонов щитовидной железы) или диабета. Другие признаки гипотериоза — частый озноб, усталость, рост веса. Среди симптомов диабета — сильная жажда, частое мочеиспускание и потеря четкости зрения.
Нежелательные волоски, особенно вдоль линии подбородка, верхней губы могут быть симптомом поликистоза яичников или гормонального дисбаланса, при котором повышается уровень мужских гормонов. Но не стоит паниковать, если ты знакома с этой проблемой давно и без дополнительных признаков —
Такие пятна называются ксантелазмой. Это отложенный под кожей холестерин, и он говорит о повышенном риске сердечных заболеваний. Пятна могут быть разного размера — от совсем маленьких до объемных, могут быть совсем не яркими или насыщенно желтыми. Как правильно, они выпуклые.
4. Мешки под глазами
Отечные, усталые глаза могут говорить о хронической аллергии, которая расширяет кровеносные сосуды. Это создает отек или синяки темно-пурпурного цвета. Другие возможные виновники — гипотериоз и синдром ночного апноэ (храп).
5. Слишком бледная кожа
6. Асимметрия лица
Это может быть одним из признаков инсульта. Он может произойти незаметно, но отразиться на лице. Иногда асимметрия сопровождается онемением части лица или невозможностью полностью улыбнуться. Могут быть также проблемы с речью.
Также асимметрия может быть следствием паралича. Но
7. Сыпь и пятна
Сыпью на коже могут проявиться проблемы с пищеварением. Зудящие скопления небольших красных бугорков иногда говорят о целиакии (непереносимости глютена). Сыпь в форме бабочки на скулах и переносице может быть признаком еще одного аутоиммунного заболевания — волчанки. И конечно же, сыпь могут вызвать аллергия или экзема.
8. Новые родинки
Большинство родинок обычно не являются поводом для беспокойства. Но чтобы быть в безопасности,