На лбу написано: восемь признаков заболеваний, о которых говорит твое лицо

На консультации врач не только слушает, но и внимательно осматривает твое лицо — потому что даже на нем можно увидеть симптомы болезней. Опереди специалиста и научись видеть все неприятности самостоятельно.

1. Шелушащаяся кожа или губы

Чрезмерная сухость кожи может указывать на обезвоживание. Также это может быть симптомом более серьезной проблемы, например, гипотериоза (недостаточного уровня выработки гормонов щитовидной железы) или диабета. Другие признаки гипотериоза — частый озноб, усталость, рост веса. Среди симптомов диабета — сильная жажда, частое мочеиспускание и потеря четкости зрения.

Также шелушение может указывать на экзему, псориаз, дерматит или аллергическую реакцию.

2. Волосы на лице

Нежелательные волоски, особенно вдоль линии подбородка, верхней губы могут быть симптомом поликистоза яичников или гормонального дисбаланса, при котором повышается уровень мужских гормонов. Но не стоит паниковать, если ты знакома с этой проблемой давно и без дополнительных признаков — это может быть просто унаследованная особенность внешности.

3. Желтые пятна на веках

Такие пятна называются ксантелазмой. Это отложенный под кожей холестерин, и он говорит о повышенном риске сердечных заболеваний. Пятна могут быть разного размера — от совсем маленьких до объемных, могут быть совсем не яркими или насыщенно желтыми. Как правильно, они выпуклые.

4. Мешки под глазами

Отечные, усталые глаза могут говорить о хронической аллергии, которая расширяет кровеносные сосуды. Это создает отек или синяки темно-пурпурного цвета. Другие возможные виновники — гипотериоз и синдром ночного апноэ (храп).

5. Слишком бледная кожа