Объемные губы с помощью карандаша: пошаговая инструкция от визажиста

Ирина Голубева — российский блогер, профессиональный визажист, владелица студии макияжа в Москве и основательница online-школы Make Up for myself — расскажет, как правильно сделать макияж губ с помощью карандаша.

Что понадобится

карандаш для губ в серо-розовых оттенках (больше напоминает натуральный оттенок губ)

помада в нюдовых оттенках

кисть для губ (бочонок) — для расстановки карандаша и помады

тинт для губ розоватого оттенка

прозрачный бальзам для губ

Как подобрать карандаш

К розовым пигментам — розовый карандаш (не яркий, а натуральных оттенков), к бежево-коричневым пигментам — коричневый, к алым — красные либо оранжевые оттенки карандаша.

Карандаш по пигменту должен соответствовать помаде. Допустимо, чтобы он был ярче, но не светлее.

Выбирай карандаш средней жесткости — именно он поможет добиться четкой линии и хорошей пигментации.

Три этапа макияжа губ

Первый этап

Наносим карандаш по контуру губ. Если ты хочешь немного увеличить губы — допустимо совсем немного выходить за контур. Делать это нужно аккуратно, плавными и ровными движениями. Начинать прорисовывать контур необходимо с уголков к середине губ.

Также нам важно затемнить уголки губ и таким образом придать объем губам.

Затем кистью растушевываем карандаш по уголкам, не задевая при этом сам контур губ.

Второй этап

Наносим нюдовую помаду. Чтобы достичь объема, следует наносить ее от центра губ к уголкам. Но не стоит «мазать» помаду по губам. Старайся делать это захватывающими легкими движениями.

После нанесения помады ее нужно растушевать и тем самым соединить пигмент карандаша и помады.

Далее добавляем тинт, который мы используем только по центру губ. Наносить его стоит как будто изнутри и немного растушевать кистью. С помощью такой техники мы достигнем эффекта натуральности губ.

Третий этап

Наносим немного прозрачного бальзама для губ, вбиваем его мизинцем.