По­че­му это пло­хо

Ты ищешь у них по­мо­щи, рас­кры­ва­ешь пе­ред ни­ми ду­шу - и вся­кий раз по­лу­ча­ешь в от­вет ушат во­ды со льдом. От­рях­нув­шись, ви­но­ва­то ду­ма­ешь: «Они же ме­ня лю­бят, на­вер­ное, я про­сто че­го-то не по­ни­маю и что-то не так де­лаю». И по­па­да­ешь в пол­ную за­ви­си­мость от чу­жой во­ли, пишет zen.yandex.ru.

Твоя ве­ро­ят­ная так­ти­ка

Че­го не де­лать

* Не оби­жай­ся – они во­все не чу­до­ви­ща. По­ви­ну­ясь ро­ди­тель­ско­му ин­стинк­ту, они за­бо­ти­лись о те­бе лет до 8-12, по­ка ты не ста­ла дос­та­точ­но са­мо­стоя­тель­ной. А по­том ма­ма с па­пой при­ня­лись оце­ни­вать те­бя, как по­сто­рон­не­го че­ло­ве­ка. Ино­гда то, что вы­рос­ло, ро­ди­те­лям нра­вит­ся. Ино­гда – нет. Мо­жет быть, они хо­те­ли иметь ве­се­лую, по­кла­ди­стую и об­щи­тель­ную доч­ку, а по­лу­чи­ли прин­ци­пи­аль­ную и замк­ну­тую; меч­та­ли о ми­лой кра­са­ви­це, а при­ро­да пре­под­нес­ла ехид­ную ум­ни­цу.

* Не пы­тай­ся быть та­кой, ка­кой они хо­тят те­бя уви­деть. Ес­ли бы ты мог­ла пре­об­ра­зить­ся, то под влия­ни­ем вос­пи­та­ния дав­но бы ста­ла оли­це­тво­ре­ни­ем ро­ди­тель­ской меч­ты.