Ср, 17.06.2020

Девять признаков, что те­бя не лю­бят ро­ди­те­ли

Родители и дети. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Родители должны любить своих детей, воспитывать их и заботиться о них. Они должны помогать детям развиваться и становиться самостоятельными людьми. К сожалению, некоторые родители довольно плохо обращаются со своими детьми, отнимая у них тепло и заботу, а то и вовсе отказываясь от них. Больно чувствовать, что родители вас не любят, и эта боль может быть не только эмоциональной, но и физической. 

Раз­го­во­ры и по­ступ­ки

  1. Они по­сто­ян­но уп­ре­ка­ют те­бя: за не­уме­ние оде­вать­ся, го­то­вить, вы­би­рать муж­чин или вос­пи­ты­вать де­тей.
  2. Ни­ко­гда не ин­те­ре­су­ют­ся тво­им на­строе­ни­ем. Ко­гда ты на­чи­на­ешь рас­ска­зы­вать про свои чув­ст­ва, мыс­ли или пла­ны – пе­ре­би­ва­ют, за­слы­шав про не­при­ят­но­сти – раз­дра­жа­ют­ся.
  3. В ва­ших бе­се­дах час­то и не по тво­ей ини­циа­ти­ве всплы­ва­ют рас­ска­зы про не­бла­го­дар­ных де­тей, от­ра­вив­ших ро­ди­те­лей ра­ди квар­ти­ры или со­слав­ших их в дом пре­ста­ре­лых. Это по­нят­но – они не­осоз­нан­но опа­са­ют­ся ра­зо­бла­че­ния и по­сле­дую­щей вра­ж­деб­но­сти с тво­ей сто­ро­ны.
  4. Ты не зна­ешь, сколь­ко у них сбе­ре­же­ний.
  5. Они не да­рят те­бе то, о чем ты про­сишь, и не вы­пол­ня­ют обе­ща­ний.
  6. На­вяз­чи­во по­вто­ря­ют, что го­то­вы лечь ра­ди те­бя в мо­ги­лу пря­мо здесь и сей­час, но на прось­бу прие­хать и ча­сок при­смот­реть за ма­лы­шом от­ве­ча­ют от­ка­зом – у них все­гда на­хо­дят­ся бо­лее важ­ные де­ла.
  7. По­сле твое­го раз­во­да го­то­вы пре­дос­та­вить те­бе ком­на­ту в сво­ей квар­ти­ре, но тре­бу­ют за­быть про карь­е­ру и лич­ное сча­стье и жить толь­ко ра­ди ре­бен­ка.

Ми­ми­ка и жес­ты

8. Ты не при­пом­нишь, что­бы в дет­ст­ве ро­ди­те­ли во вре­мя со­вме­ст­но­го чте­ния книж­ки ма­ши­наль­но погла­ди­ли те­бя по ру­ке или по го­ло­ве.

9. Они до сих пор свя­то со­блю­да­ют прин­цип «Нет по­во­да (день ро­ж­де­ния, Но­вый год) – нет по­це­луя», и ты са­ма тер­петь не мо­жешь, ко­гда до те­бя дот­ра­ги­ва­ют­ся по­сто­рон­ние, или на­хо­дишь стран­ной идею при­лас­кать­ся к соб­ст­вен­но­му му­жу.

По­че­му это пло­хо

Ты ищешь у них по­мо­щи, рас­кры­ва­ешь пе­ред ни­ми ду­шу - и вся­кий раз по­лу­ча­ешь в от­вет ушат во­ды со льдом. От­рях­нув­шись, ви­но­ва­то ду­ма­ешь: «Они же ме­ня лю­бят, на­вер­ное, я про­сто че­го-то не по­ни­маю и что-то не так де­лаю». И по­па­да­ешь в пол­ную за­ви­си­мость от чу­жой во­ли, пишет zen.yandex.ru.

Твоя ве­ро­ят­ная так­ти­ка

Че­го не де­лать

* Не оби­жай­ся – они во­все не чу­до­ви­ща. По­ви­ну­ясь ро­ди­тель­ско­му ин­стинк­ту, они за­бо­ти­лись о те­бе лет до 8-12, по­ка ты не ста­ла дос­та­точ­но са­мо­стоя­тель­ной. А по­том ма­ма с па­пой при­ня­лись оце­ни­вать те­бя, как по­сто­рон­не­го че­ло­ве­ка. Ино­гда то, что вы­рос­ло, ро­ди­те­лям нра­вит­ся. Ино­гда – нет. Мо­жет быть, они хо­те­ли иметь ве­се­лую, по­кла­ди­стую и об­щи­тель­ную доч­ку, а по­лу­чи­ли прин­ци­пи­аль­ную и замк­ну­тую; меч­та­ли о ми­лой кра­са­ви­це, а при­ро­да пре­под­нес­ла ехид­ную ум­ни­цу.

* Не пы­тай­ся быть та­кой, ка­кой они хо­тят те­бя уви­деть. Ес­ли бы ты мог­ла пре­об­ра­зить­ся, то под влия­ни­ем вос­пи­та­ния дав­но бы ста­ла оли­це­тво­ре­ни­ем ро­ди­тель­ской меч­ты.

* Не ста­рай­ся с ни­ми сбли­зить­ся. Твои ро­ди­те­ли не огор­чат­ся, а об­ра­ду­ют­ся, по­то­му что из­ба­вят­ся от обя­зан­но­сти по­сто­ян­но от­стра­нять от се­бя чу­ж­до­го по взгля­дам и при­выч­кам и при том на­би­ваю­ще­го­ся к ним в дру­зья че­ло­ве­ка. Дру­зей и зна­ко­мых лю­ди вы­би­ра­ют по сво­ему вку­су. Те­бя бы они не вы­бра­ли. Ну и не дру­жи с ни­ми.

Как по­сту­пать

* Ска­жи се­бе: «Стоп. Я им не нрав­люсь. Мо­ей ви­ны в этом нет. Они вы­пол­ни­ли по от­но­ше­нию ко мне свой ро­ди­тель­ский долг. Воз­ник­нет ну­ж­да – и я свой ис­пол­ню». И по­чув­ст­вуй се­бя сво­бод­ной.

* Со­блю­дай дис­тан­цию и под­дер­жи­вай фор­маль­ные веж­ли­вые от­но­ше­ния. Пред­ставь се­бе, что об­ща­ешь­ся с ро­ди­те­ля­ми под­ру­ги. Слу­шай мол­ча и веж­ли­во, не про­яв­ляя раз­дра­же­ния. Ни­ко­гда не пы­тай­ся объ­яс­нить, что чув­ст­ву­ешь, рас­ска­зать, о чем на са­мом де­ле ду­ма­ешь. Будь про­сто доч­кой. Они вздох­нут с об­лег­че­ни­ем. И ты то­же. И ни­ка­кой не­при­яз­ни к те­бе ма­ма с па­пой ис­пы­ты­вать не бу­дут. А про­ник­нут­ся ува­же­ни­ем, слов­но к доб­рой зна­ко­мой.

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