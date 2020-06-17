Родители должны любить своих детей, воспитывать их и заботиться о них. Они должны помогать детям развиваться и становиться самостоятельными людьми. К сожалению, некоторые родители довольно плохо обращаются со своими детьми, отнимая у них тепло и заботу, а то и вовсе отказываясь от них. Больно чувствовать, что родители вас не любят, и эта боль может быть не только эмоциональной, но и физической.
Разговоры и поступки
- Они постоянно упрекают тебя: за неумение одеваться, готовить, выбирать мужчин или воспитывать детей.
- Никогда не интересуются твоим настроением. Когда ты начинаешь рассказывать про свои чувства, мысли или планы – перебивают, заслышав про неприятности – раздражаются.
- В ваших беседах часто и не по твоей инициативе всплывают рассказы про неблагодарных детей, отравивших родителей ради квартиры или сославших их в дом престарелых. Это понятно – они неосознанно опасаются разоблачения и последующей враждебности с твоей стороны.
- Ты не знаешь, сколько у них сбережений.
- Они не дарят тебе то, о чем ты просишь, и не выполняют обещаний.
- Навязчиво повторяют, что готовы лечь ради тебя в могилу прямо здесь и сейчас, но на просьбу приехать и часок присмотреть за малышом отвечают отказом – у них всегда находятся более важные дела.
- После твоего развода готовы предоставить тебе комнату в своей квартире, но требуют забыть про карьеру и личное счастье и жить только ради ребенка.
Мимика и жесты
8. Ты не припомнишь, чтобы в детстве родители во время совместного чтения книжки машинально погладили тебя по руке или по голове.
9. Они до сих пор свято соблюдают принцип «Нет повода (день рождения, Новый год) – нет поцелуя», и ты сама терпеть не можешь, когда до тебя дотрагиваются посторонние, или находишь странной идею приласкаться к собственному мужу.
Почему это плохо
Ты ищешь у них помощи, раскрываешь перед ними душу - и всякий раз получаешь в ответ ушат воды со льдом. Отряхнувшись, виновато думаешь: «Они же меня любят, наверное, я просто чего-то не понимаю и что-то не так делаю». И попадаешь в полную зависимость от чужой воли, пишет zen.yandex.ru.
Твоя вероятная тактика
Чего не делать
* Не обижайся – они вовсе не чудовища. Повинуясь родительскому инстинкту, они заботились о тебе лет до 8-12, пока ты не стала достаточно самостоятельной. А потом мама с папой принялись оценивать тебя, как постороннего человека. Иногда то, что выросло, родителям нравится. Иногда – нет. Может быть, они хотели иметь веселую, покладистую и общительную дочку, а получили принципиальную и замкнутую; мечтали о милой красавице, а природа преподнесла ехидную умницу.
* Не пытайся быть такой, какой они хотят тебя увидеть. Если бы ты могла преобразиться, то под влиянием воспитания давно бы стала олицетворением родительской мечты.
* Не старайся с ними сблизиться. Твои родители не огорчатся, а обрадуются, потому что избавятся от обязанности постоянно отстранять от себя чуждого по взглядам и привычкам и при том набивающегося к ним в друзья человека. Друзей и знакомых люди выбирают по своему вкусу. Тебя бы они не выбрали. Ну и не дружи с ними.
Как поступать
* Скажи себе: «Стоп. Я им не нравлюсь. Моей вины в этом нет. Они выполнили по отношению ко мне свой родительский долг. Возникнет нужда – и я свой исполню». И почувствуй себя свободной.
* Соблюдай дистанцию и поддерживай формальные вежливые отношения. Представь себе, что общаешься с родителями подруги. Слушай молча и вежливо, не проявляя раздражения. Никогда не пытайся объяснить, что чувствуешь, рассказать, о чем на самом деле думаешь. Будь просто дочкой. Они вздохнут с облегчением. И ты тоже. И никакой неприязни к тебе мама с папой испытывать не будут. А проникнутся уважением, словно к доброй знакомой.