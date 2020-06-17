35 вопросов мужчине, чтобы действительно хорошо узнать его

На первых этапах романтических отношений легко пропустить самое важное и влюбиться в созданный образ. Гормоны, взаимное притяжение, желание показать свои лучшие стороны и спрятать теневые — все вместе это может работать как большая и красивая иллюзия, пишет wday.ru.
Прежде чем вы окончательно потеряете голову, рекомендуем шпаргалку с вопросами, которые вернут вас с неба на землю и помогут узнать о вашем избраннике самое важное. Кто знает, может быть, после этого вы влюбитесь еще сильнее, а может, это поможет вам избавиться от иллюзорных розовых очков и понять, что ваш мужчина вовсе не тот, за кого себя выдает, или не тот, что вы себе придумали.
На ранних этапах отношений можно задавать более простые вопросы.
1. Ты свободен? Женат? Разведен?
3. Что для тебя важно в женщине?
4. Как выглядит привлекательная женщина?
5. Чем хороши короткие отношения и чем длинные? И что ты выбираешь?
6. Любишь ли ты читать? Какие книги?
7. Какие у тебя хобби?
8. Любишь ли ты путешествовать и куда чаще всего ездишь?
9. Как выглядит твой идеальный отдых?
10. Как ты относишься к детям?
11. Были ли у тебя в детстве домашние животные и есть ли сейчас?
14. Как ты относишься к религии?
15. Сколько времени у тебя занимает твоя работа?
16. Эта работа твоей мечты или ты планируешь поменять деятельность?
17. Как ты расслабляешься?
18. Какая музыка тебе нравится?
19. Как ты любишь проводить свободное время?
20. Какие у тебя отношения со спортом?
21. Как бы тебя описали твои друзья?
22. Ты когда-нибудь курил? Как ты бросил?
Если вы в отношениях уже больше месяца, то стоит задать более глубокие вопросы.
23. Какие качества в людях ты ценишь?
24. Какие качества в женщине для тебя самые важные?
25. Поддерживаешь ли ты дружеские отношения со своей бывшей?
26. Что ты думаешь о разводах? Почему люди разводятся?
27. Какие эмоции тебе сложнее всего контролировать?
28. Какие качества в женщине ты не приемлешь?
29. Ты чаще счастлив или несчастлив?
30. Сложно ли тебе делиться своими чувствами с окружающими?
31. В чем ты перфекционист? В работе? В спорте? В требованиях к другим?
32. Всегда ли ты добиваешься своих целей?
33. Что для тебя самое сложное в отношениях?
34. На какие темы ты не любишь разговаривать?
35. Есть ли у тебя план твоей жизни?