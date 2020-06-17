35 вопросов мужчине, чтобы действительно хорошо узнать его

Прежде чем вы окончательно потеряете голову, рекомендуем шпаргалку с вопросами, которые вернут вас с неба на землю и помогут узнать о вашем избраннике самое важное. Кто знает, может быть, после этого вы влюбитесь еще сильнее, а может, это поможет вам избавиться от иллюзорных розовых очков и понять, что ваш мужчина вовсе не тот, за кого себя выдает, или не тот, что вы себе придумали.