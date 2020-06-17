Письмо читательницы: жить одной или ждать, что он бросит жену-истеричку?

«Два года назад я пришла на новую работу. И там познакомилась с Костей. Он женат. Все начиналось с мимолетных взглядов, общего времяпрепровождения на корпоративных вечеринках. Потом дело дошло до поцелуев, мы искали уединенные места, чтобы нас никто не видел и ни о чем не догадывался. Хотя, конечно же, люди все видели и догадывались, разве можно было скрыть наши случайные прикосновения друг к другу и взгляды, полные любви. Не знаю, известно ли было его жене о нашем романе. Если она и подозревала мужа в измене, то вида не подавала. А может, ей было все равно.

Я люблю Костю безумно. Появление на свет ребенка мы не планировали целенаправленно, но иногда этот вопрос обсуждали. Костя не противился, но каждый раз говорил, что супругу не бросит и разводиться не станет. Я думаю, что жена потому и держалась так спокойно: твердо была уверена в своем муже. Когда я поняла, что беременна, одновременно во мне смешались страх и удивление. Как быть? Сообщить об этом Косте боялась, не знала, какая последует реакция с его стороны. На обсуждение новости я решалась несколько дней, потом все-таки поняла, что время бежит и надо что-то предпринимать.

Когда он проводил у меня очередной вечер, я дрожащим голосом сообщила о беременности. Было видно, что он опешил. Спросил, что я собираюсь делать? Сказала, что очень хотела бы оставить малыша, к нему никаких претензий предъявлять не буду, их брак с женой разрушать не собираюсь (хотя Костя говорил, что любит, и я надеялась, что он от жены уйдет). Костя поник и очень грустным голосом ответил: «Решай сама, если хочешь, ребенка оставляй. Он мой, я всегда буду вам помогать. Но меня пойми, от жены не уйду, я говорил тебе об этом».

И он не ушел от жены, и живет с ней. Она истеричка, и он ее терпит. Хотела забыть его, заблокировала, удалила по соцсетям. Не получается забыть. Отправила ему фото ребенка, пусть знает, что сын его копия. Я ребенка очень люблю. В то же время очень хочу устроить свою личную жизнь, не всю жизнь же ждать его. В глупых мечтах, может быть, и жду его... Пытаются знакомиться другие мужчины, но сравнивая их с ним, не нахожу похожего на него. Подруги советуют напрочь забыть его, и выйти скорей замуж, за любого хорошего человека. Года-то идут, через два года уже будет тридцать, надо многое успеть. Женский век короткий. Детей родить, жизнь устроить. Но с кем? Лучше жить одной? Или ждать его? Короче запуталась...» - пишет Виктория.