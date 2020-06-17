Как убрать 3 см на талии всего за месяц? Простая тренировка, которая потребует 7 минут день

Жировые отложения на руках и бедрах, может быть, и выглядят не очень эстетично, но ничем не угрожают нашему здоровью. А вот жир, который скапливается на животе и талии, очень опасен: он обволакивает внутренние органы и мешает их нормальной работе. Кроме того, именно в этом жире производятся женские гормоны, переизбыток которых также может быть опасен для нашего здоровья. Но избавиться от животика – непростая задача. Правильное питание, отказ от алкоголя, борьба со стрессом и здоровый сон – обязательный минимум, который нужен для поддержания здорового веса. Что-то еще? Недавнее исследование подтвердило: тренировка, которая отнимет всего семь минут в день, поможет уменьшить объем талии на 3 сантиметра – всего за месяц.