Как убрать 3 см на талии всего за месяц? Простая тренировка, которая потребует 7 минут день

Эффективность тренировки подтверждена исследованием: всего 4 недели регулярных упражнений помогают сжечь до 2 кг жировых отложений и уменьшить объем талии на 2,5 - 3 сантиметра, уверяет «Домашний Очаг».
Жировые отложения на руках и бедрах, может быть, и выглядят не очень эстетично, но ничем не угрожают нашему здоровью. А вот жир, который скапливается на животе и талии, очень опасен: он обволакивает внутренние органы и мешает их нормальной работе. Кроме того, именно в этом жире производятся женские гормоны, переизбыток которых также может быть опасен для нашего здоровья. Но избавиться от животика – непростая задача. Правильное питание, отказ от алкоголя, борьба со стрессом и здоровый сон – обязательный минимум, который нужен для поддержания здорового веса. Что-то еще? Недавнее исследование подтвердило: тренировка, которая отнимет всего семь минут в день, поможет уменьшить объем талии на 3 сантиметра – всего за месяц.
В эксперименте приняли участие 29 человек, исследователи разделили их на две группы. В обеих группах добровольцы придерживались диеты, но половина из них дополнительно выполняли физические упражнения, а вторая половина – нет.
В итоге те участники исследования, которые ежедневно выполняли специальную семиминутную тренировку, за месяц дополнительно потеряли до 3 см объема талии и 2 кг жировых отложений. Кроме того, общая доля жировой ткани в организме уменьшилась на 2,1%.
Что же за упражнения выполняли участники исследования? В первую очередь это нагрузки с использованием собственной массы тела: прыжки, наклоны, отжимания. Также авторы исследования рекомендуют приседания, а также повороты корпуса. Между подходами стоит делать перерыва по 10 секунд. Также рекомендовано постепенно увеличивать нагрузки, а спустя несколько месяцев упражнений переходить к занятиям с дополнительными утяжелениями, например, с гантелями.