Аппетитная курица в соусе песто с обжаренными овощами

Количество порций - 4

Время подготовки - 15мин

Время приготовления - 15 мин

Общее время приготовления ~ 30 мин

Ингредиенты:

оливковое масло - 2 столовые ложки

куриные бедра (без кожи и костей) - 500 г

вяленые томаты (не забудьте слить масло) - 50 г

спаржа зеленая - 500 г

соус песто - 60 г

желтые и красные томаты черри - 200 г

соль, перец - по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте большую сковороду и добавьте 2 столовые ложки оливкового масла. Нарезанные полосками куриные бедра выложите на сковороду и посолите. Порежьте вяленые томаты и половину (25 грамм томатов) обжаривайте вместе с курицей на среднем огне 5-10 минут, периодически переворачивая, до полной готовности мяса. После уберите курицу с томатами из сковороды, оставив в ней масло.

Отрежьте жесткие кончики спаржи, выложите в ту же сковороду и посолите. Добавьте оставшуюся половину томатов и обжаривайте со спаржей на среднем огне 5-10 минут, пока спаржа полностью не приготовится. Обжаренные овощи выложите на отдельную тарелку.