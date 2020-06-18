ТОП-5 самых умных женщин по знаку Зодиака

Эти умницы вызывают восхищение и притягивают к себе, как магнитом. Психологи утверждают, что, по сути, эти леди обладают мужским сознанием, но для них оно вполне комфортно и не мешает строить карьеру, пишет popcornnews.ru. Итак, представительницы какого знака Зодиака являются самыми умными среди всех остальных?

Овен

Женщина-Овен отличается врожденной проницательностью. В юном возрасте она пытается завоевать «дворовое» доверие и получить монополию в отношениях со сверстниками. Овен достаточно легко и просто берет инициативу в свои руки, и ей это нравится. Она не задумывается о том, что это может бить по мужскому самолюбию.

Такая женщина очень вынослива и обладает высоким жизненным потенциалом. Она склонна взваливать на себя тяжелую работу, даже если это, действительно, мужское занятие.

Овен достаточно агрессивна по отношению к окружающим. В определенных ситуациях она может рассердиться на несправедливое отношение к себе и выказать гнев. Но такие вспышки ярости длятся не долго, она не любит страдать и носить в себе злость. Овен не может себе позволить прогнуться перед ударами общественного мнения и всегда держится на высоте. Она большая умница и сильная личность!

Скорпион

Женщина-Скорпион сочетает в себе и женственность, и мужские черты характера. Она искусно владеет техниками хитрости и обмана, но при этом кажется довольно простой на вид особой. Овен обладает шестым чувством и умеет видеть человека насквозь. Эти качества помогают ей быть в числе интеллектуальных лидеров.

Прежде чем совершить действие, она хорошенько все обдумает и прикинет варианты возможного отступления. Овен не сторонница хаотичных и спонтанных решений. Любое свое действие она старается довести до конечного результата.

Для нее в приоритете – качество, а не количество. Такой принцип распространяется и на ее личные отношения. Мужчины испытывают к ней большое уважение и рассматривают как надежную спутницу жизни. Погружаясь в семейную рутину, Скорпион не забывает о саморазвитии и старается быть интересной для своего спутника. Она умеет выслушать и четко выражать свои мысли.

Козерог

С раннего детства Козерог серьезна и спокойна. Шалости и не послушание – это не про нее. Такой она остается на протяжении своей жизни.

Овен прекрасно находит общий язык с представителями противоположного пола. Она всегда контролирует свои эмоции и никогда не становится зачинщиком конфликтов. Природа наградила Козерога особым упрямством, а это значит, что она легко достигает поставленных целей и не сворачивает с намеченного пути.

Интеллект Козерога вызывает восхищение, ведь она постоянно пополняет запас своих знаний. Она рассудительна и сдержанна, в любой момент готова дать ценный совет и помочь в критической ситуации. Более того, предложенный ею план будет неординарным и действенным. Она из тех женщин, кто будет показывать свое превосходство над другими.

Водолей

Все происходящее в жизни женщина-Водолей фильтрует через свой интеллектуальный разум. Она способна дистанцироваться от ситуации, что облегчает ей поиск правильных решений. Она известна своей уравновешенностью, изобретательностью и хладнокровием.

У Водолея широчайший кругозор, множество неожиданных идей и концепций. Она всегда находится в поиске альтернативных решений и редко совершает необдуманные действия. Прибавим к этому прекрасное чувство юмора и креативность, которые привлекают внимание окружающих людей.

Находчивости и предприимчивости Водолея можно позавидовать. Она не теряется в непредвиденных ситуациях, берет себя в руки и «разматывает» все сложные жизненные «узелки». Водолей лучше всех находит общий язык с мужчинами.

Дева

Женщина-Дева интересуется самыми разными вещами и может поддержать любую беседу. Она умеет найти выход из тупика, даже если кажется, что это невозможно. Дева постоянно думает, анализирует и творит.

В мире существует мало того, чего не может понять Дева. У нее получится починить раковину, разобраться в философской проблеме и понять смысл жизни. Эта особа интересуется многими вопросами, что является верным признаком гениальности.