Почему картофель серый или водянистый? Ошибки, которые делают почти все

Казалось бы, что может быть проще, чем приготовить картофель? Вполне вероятно, что вы действуете неправильно с самого начала, пишет «Домашний Очаг».
№ 1
Первая и, пожалуй, непоправимая ошибка – это пытаться приготовить что-то из старой картошки, которая к тому же хранилась неправильно. Дело в том, что в картофеле содержится солонин, который при длительном или ненадлежащем хранении может накапливаться и становится опасным при высокой концентрации.
Картофель с зеленой шкуркой – верный признак повышенного уровня солонина, поэтому со старого картофеля лучше срезать кожицу основательно, а если зелени много, то лучше его вообще не готовить. Также рекомендуется срезать с картофеля «глазки», не готовить сморщенный, подгнивший и плесневый картофель. Казалось бы, очевидное правило, но многие почему-то о нем забывают.
Определить, потемнеет ли картофель при варке, почти невозможно. Это случается из-за неправильного хранения и транспортировки, а также из-за того, что во время выращивания использовалось слишком много азотных удобрений.
№ 2
Ещt одна ошибка – хранение картофеля в холодильнике, которое может привести к измению вкуса и цвета.
От низких температур картофель может стать сладким и при варке темнеть, но этот недостаток можно исправить, достав картофель из холодильника и выдержав при комнатной температуре несколько дней.
№ 3
Также важно правильно подготовить картофель к отвариваю, запеканию или жарке: то есть помыть его, почистить и высушить. Чтобы с картофеля легче сходила грязь, замочите его на несколько минут в прохладной воде, а затем почистите щёткой.
Не мойте картофель заранее, только перед тем, как будете готовить, примерно за 15 минут.
№ 4
Наконец, обязательно высушите его. Если, к примеру, собираетесь готовить картофель фри, убедитесь, что он сухой.
Если собираетесь жарить картофель на сковороде, лучше удалить лишний крахмал, чтобы картофель не разваливался во время приготовления и не превращался в кашу. Замочите картофель заранее на 20-30 минут, а затем высушите на кухонном полотенце.
Для жарки картофеля не используйте оливковое масло, а чтобы картофель не прилипал к сковороде, разогрейте её заранее.
№ 5
Солить картофель нужно в конце приготовления. При добавлении соли картофель пускает сок, что препятствует появлению хрустящей корочки, и картошка получается тушеной, а не зажаристой.
Картофельное пюре
Для пюре выбирайте красновато-коричневые сорта картофеля, в которых содержится больше крахмала, так пюре будет более пышным и вкусным. Иногда рекомендуют использовать для пюре хотя бы два разных сорта картофеля (более и менее крахмалистые).
Кладите картофель в кастрюлю с холодной водой, а затем включайте огонь. Как только вода закипит, картофель нужно посолить.
Не нарезайте крупный картофель на слишком мелкие части, от этого пюре будет водянистым и безвкусным.
Когда картофель можно будет легко проткнуть вилкой, слейте воду и добавьте остальные ингредиенты: сначала сливочное масло, а затем молоко, которое лучше заранее подогреть, чтобы было тtплым. Подождите пару минут, чтобы "распустилось" масло.
№ 6
Не используйте блендер или кухонный комбайн для того, чтобы взбить пюре. Оно получится не вкусным и клейким. Берите всегда обычную толкушку-пресс для картофеля. Кроме традиционных масла и молока (сливок) вы можете добавить мелко измельченную зелень или мелко обжаренный лук. Некоторые хозяйки добавляют в пюре сырое яйцо, но от этого пюре становится жестче.
№ 7
Ещt одна ошибка – готовить пюре заранее. К сожалению, чем дольше оно хранится, тем менее вкусным становится, поэтому не оставляйте его на плите дольше, чем на 40 минут. Вкус неизбежно потеряется, и это случится не потому, что вы сделали что-то не так, а потому, что съели не вовремя.
Картофель в духовке
Для печtного картофеля тоже подойдут красно-коричневые крахмалистые сорта средней овальной формы.
Перед запеканием картофель нужно хорошо отмыть и просушить, чтобы образовалась хрустящая корочка. После этого проткните картофель вилкой в нескольких местах, чтобы лопнула кожура, смажьте его маслом и посыпьте крупной солью.
Поместите картофель в разогретую духовку и готовьте в течение часа при температуре 200-210 грfдусов. Если корнеплоды крупные, вам может понадобится ещt 10-15 минут. Когда картофель будет готов, дайте ему постоять в духовке еще несколько минут и вынимайте непосредственно перед подачей на стол.
№ 8
Если собираетесь запечь ломтики картофеля в духовке, нельзя просто разрезать его на кусочки, залить маслом и поставить в духовой шкаф. Такой картофель получится сожжен снаружи и сыроват изнутри.
Если вы хотите, что ломтики сверху покрылись хрустящей корочкой и хорошо запеклись, перед запеканием, их нужно отварить в кипящей воде. Слейте частично приготовленную картошку, хорошенько встряхните, выложите в блюдо для запекания, добавьте масло, подсолите и поставьте в разогретую духовку.
Время приготовления будет зависеть от сорта и возраста картофеля, поэтому вам нужно следить за ним, проверяя степень готовности. При необходимости, через 20 минут картофель можно будет аккуратно помешать тонкой лопаткой.