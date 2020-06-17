Почему картофель серый или водянистый? Ошибки, которые делают почти все

№ 1

Первая и, пожалуй, непоправимая ошибка – это пытаться приготовить что-то из старой картошки, которая к тому же хранилась неправильно. Дело в том, что в картофеле содержится солонин, который при длительном или ненадлежащем хранении может накапливаться и становится опасным при высокой концентрации.

Картофель с зеленой шкуркой – верный признак повышенного уровня солонина, поэтому со старого картофеля лучше срезать кожицу основательно, а если зелени много, то лучше его вообще не готовить. Также рекомендуется срезать с картофеля «глазки», не готовить сморщенный, подгнивший и плесневый картофель. Казалось бы, очевидное правило, но многие почему-то о нем забывают.

Определить, потемнеет ли картофель при варке, почти невозможно. Это случается из-за неправильного хранения и транспортировки, а также из-за того, что во время выращивания использовалось слишком много азотных удобрений.

№ 2

Ещt одна ошибка – хранение картофеля в холодильнике, которое может привести к измению вкуса и цвета.

От низких температур картофель может стать сладким и при варке темнеть, но этот недостаток можно исправить, достав картофель из холодильника и выдержав при комнатной температуре несколько дней.

№ 3

Также важно правильно подготовить картофель к отвариваю, запеканию или жарке: то есть помыть его, почистить и высушить. Чтобы с картофеля легче сходила грязь, замочите его на несколько минут в прохладной воде, а затем почистите щёткой.

Не мойте картофель заранее, только перед тем, как будете готовить, примерно за 15 минут.

№ 4

Наконец, обязательно высушите его. Если, к примеру, собираетесь готовить картофель фри, убедитесь, что он сухой.

Если собираетесь жарить картофель на сковороде, лучше удалить лишний крахмал, чтобы картофель не разваливался во время приготовления и не превращался в кашу. Замочите картофель заранее на 20-30 минут, а затем высушите на кухонном полотенце.

Для жарки картофеля не используйте оливковое масло, а чтобы картофель не прилипал к сковороде, разогрейте её заранее.

№ 5

Солить картофель нужно в конце приготовления. При добавлении соли картофель пускает сок, что препятствует появлению хрустящей корочки, и картошка получается тушеной, а не зажаристой.

Картофельное пюре

Для пюре выбирайте красновато-коричневые сорта картофеля, в которых содержится больше крахмала, так пюре будет более пышным и вкусным. Иногда рекомендуют использовать для пюре хотя бы два разных сорта картофеля (более и менее крахмалистые).

Кладите картофель в кастрюлю с холодной водой, а затем включайте огонь. Как только вода закипит, картофель нужно посолить.

Не нарезайте крупный картофель на слишком мелкие части, от этого пюре будет водянистым и безвкусным.

Когда картофель можно будет легко проткнуть вилкой, слейте воду и добавьте остальные ингредиенты: сначала сливочное масло, а затем молоко, которое лучше заранее подогреть, чтобы было тtплым. Подождите пару минут, чтобы "распустилось" масло.

№ 6