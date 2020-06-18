Важно знать каждому: как спастись от теплового удара

При высокой температуре и повышенной влажности воздуха очень легко получить тепловой удар. Все потому, что влага из организма не испаряется. И последствия крайне серьезны. 20% людей после теплового удара имеют проблемы со здоровьем, например, сердечно-сосудистой дистонией.

Как же обезопасить себя от перегрева и как правильно оказывать первую помощь?

Головная боль, повышенная температура тела, обмороки, может тошнить и кружиться голова, часто темнеет в глазах – такие симптомы возникают как при солнечном, так и при тепловом ударе. Но если солнечный касается только перегрева головы, при тепловом – перегревается все тело. Это происходит потому, что организм не отдает полученного тепла, то есть не испаряется пот из организма. А около 20% таких случаев заканчиваются смертью.

Как избежать теплового удара

"При тепловом ударе могут добавляться другие проблемы со здоровьем, даже перестать дышать легкие, нарушиться сердечная деятельность, возникнуть почечная и печеночная недостаточность и без надлежащего лечения может привести к смерти даже здорового человека", – рассказал врач Виктор Сидоренко.

В целом же различают два вида теплового удара:

один – от поднятия температуры тела,

другой – от перенапряжения.

В группе риска пожилые люди, дети, а также и здоровые люди, которые часто имеют физические перегрузки – спортсмены или те, кто тяжело работает.

Тепловой удар может произойти где угодно, и не только на улице, но даже в транспорте. Поэтому эксперты рекомендуют всегда брать с собой воду, одеваться легко и желательно в светлые вещи – они отражают ультрафиолетовый свет.

"В жаркую погоду не рекомендуют ходить голыми не только из-за того, что вы можете получить ожог ультрафиолетом, но и потому что потоотделениям лучше попадать на натуральную ткань, тогда они испаряются и снижают температуру тела", – отмечает Виктор Сидоренко.

Быстро снизить температуру можно еще одним, довольно простым методом.