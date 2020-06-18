Хоррор про загар: пять фактов о том, почему нужно реже бывать на солнце

Египетские красотки отмокали в воде, чтобы смыть с себя золотистый налет. Римлянки и гречанки всячески избегали солнца, чтобы сохранить фарфоровый оттенок кожи. Азиатки и сегодня прячут кожу от солнца, панически боясь загореть. И правильно делают! УФ-лучи при несоблюдении правил загара могут нанести здоровью и красоте огромный вред. К примеру, вызывать меланому, то есть рак.

1. Повреждение ДНК

После отпуска на море многие замечают на теле новые родинки. Иногда это смотрится даже мило. На самом деле — это результат повреждения ДНК меланоцитов. Такие родинки часто являются предвестниками меланомы (рака кожи). За ними важно наблюдать, а лучше провести онкоскрининг.

2. Рак кожи

Эта болезнь стремительно «молодеет». Самое опасное заблуждение: люди с темной кожей не подвержены раку кожи. К сожалению, оттенок кожи не может защитить нас от меланомы. На темной коже даже сложнее разглядеть все родинки и вовремя диагностировать болезнь. Все, конечно, индивидуально, но родинка может спровоцировать рак даже за пару месяцев. Очень важно защищать кожу кремами с SPF и загорать строго с 7 утра до полудня, не больше часа в день.

3. Клеточная память

Клетки на уровне ДНК запоминают каждый солнечный ожог. Дерматологи доказали, что ожоги полученные в детстве могут самым неожиданным образом напомнить о себе в любом возрасте внезапной меланомой. Поэтому очень важно защищать детей от УФ-лучей с младенчества. Витамин D, ради которого многие мамы везут детей на море, не требует длительного пребывания на солнце. Достаточную норму мы получаем уже в первые 7-40 минут обычной прогулки на улице, даже будучи в одежде и под защитой крема с SPF. Кстати, запастись впрок им не получится — организм сохранит его в норме максимум на месяц после прекращения солнечных ванн.

4. Фотостарение

Доказано, что женщины живущие в южных странах стареют гораздо быстрее, чем их ровесницы со средней полосы или севернее. Солнце губительно воздействует на кожу, сушит и вызывает морщины. Причем, первыми страдают всегда открытые руки: на них появляются темные пятна и начинается истончение кожи. Загорая, мы намеренно обезвоживаем свою кожу, организм старается ее восстановить, тратя на коллагены, объем которых и без того ограничен. Фотостарение часто сравнивают с сушением винограда: под жаркими лучами солнца он превращается в изюм. С нашей кожей происходит то же самое.

5. Солярий

Многие думают, что солярий безопаснее солнца. Это не так! Лампы солярия на 98% выделяют лучи UVA типа, которые чаще всего приводят к раку кожи. доказано, что у двух человек из трех, посещавших солярий до 35 лет, выявляется онкология. Даже если вы побывали в солярии всего один раз за всю жизнь, считайте, что повысили вероятность рака на 20%, 150-170 посещений приводят к меланоме в 50% случаев.