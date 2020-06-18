Лето-2020: главные тренды макияжа, которые легко повторить

Наслаждайся!

Графичные стрелки

А чтобы макияж стал еще более актуальным, выбирайте лайнеры неонового цвета.

Ярко-розовые губы

Розовые губы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Согласитесь, ничто не выглядит так по-летнему, как губы цвета фуксии. Визажисты селебрити давно знают об этом вечном тренде и используют любую возможность, чтобы накрасить так своих именитых клиенток. И, несмотря на популярность глянцевых текстур, мы рекомендуем не забывать и о матовых помадах, которые в тандеме с ярким цветом выглядят на губах роскошно!

Глиттер

Глиттер. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Вечеринка, фестиваль, день рождения: макияж с глиттером — универсальный и самый простой в нанесении вариант, ведь чем блесток будет больше на вашем лице, тем лучше. Наносите их на веки, скулы… Да хоть на все тело. Мы так и планируем сделать при первой возможности!

Кукольные щечки

Последнее время румяна пользуются особой популярностью среди звезд. И правда, ведь это самый простой способ вернуть лицу, нуждающемуся в загаре, здоровый вид. Более того, румяна помогут создать по-настоящему нежный и романтичный образ. Что касается цвета, то его выбрать очень просто: встаньте перед зеркалом, оттяните верхнюю губу и посмотрите на цвет слизистой. Это и есть ваш идеальный оттенок!

Лавандовые тени

Лавандовые тени. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Лавандовый цвет захватил планету: лавандовые предметы одежды, аксессуары, окрашивания и, конечно, макияж! Мы не смогли удержаться и добавили нежные монотени в нашу летнюю подборку бьюти-трендов. Особенно выигрышно подобный образ будет смотреться на девушках с зеленым цветом глаз (проверено!).

Густые брови

Выразительные брови и не думают уступать место в ряду главных трендов макияжа. Радует, что воссоздать образы знаменитостей не составит труда: достаточно лишь обзавестись гелем сильной фиксации.

Сияющая кожа