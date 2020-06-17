Пять лайфхаков, как выбрать одежду при повышенной потливости

Выделение пота — нормальная физиологическая реакция любого организма. Однако в жару проблема потоотделения усугубляется, и мы все начинаем искать пути решения этой незадачи. Отметим, что потеть — это абсолютно нормально и даже полезно для здоровья: так ваше тело охлаждается и избавляется от токсинов. Однако несмотря на все факты «за», многие всеми способами стараются скрыть проблему излишнего потоотделения и свести ее к минимуму. На помощь придет правильный подбор одежды. Wday.ru приводит 5 лайфхаков, как выбрать одежду при повышенной потливости.

Правильный материал

Задумавшись о проблеме повышенного потоотделения, помните, что немаловажную роль в ее решении играет материал. Так, некачественная синтетика не дает воздуху контактировать с кожей, в результате чего возникают неприятные пятна, которые остаются на одежде. Лучше всего остановить свой выбор на легких натуральных материалах. Хлопок, лен, ситец, батист даже если и не решат проблему окончательно, но помогут значительно ее минимизировать.

Свободный крой

Правильный крой — первое, на что стоит обратить внимание людям, страдающим потливостью. На жаркий период забудьте об одежде в облипочку. Свободные футболки, майки, сарафаны, а также платья и туники — вот что придется как нельзя кстати. Все должно быть oversize кроя, не сковывающего движения и позволяющего воздуху правильно циркулировать.

Цвет

Существует мнение, что одежда темного цвета (например, черного) притягивает тепло и может стать одной из причин перегрева. Однако и с белым не все так просто: светлые оттенки отталкивают не только внешнее тепло, но и тепло вашего тела. К тому же что на черном, что на белом следы пятен пота особенно заметны. Решение простое — носить вещи нейтральной гаммы пастельных или бежевых тонов. А вот от ярких цветов, которые будут акцентировать вашу проблему, лучше на время отказаться.

Клетчатый узор

Думаете, что узор на одежде не может помочь вам справиться с нивелировкой пятен от пота? А вот и нет. Попробуйте заменить однотонную одежду и образы в стиле total на оригинальную клетку, и вы сразу увидите, места от потливости исчезнут в незамысловатых рисунках и принтах.

Одежда без рукавов