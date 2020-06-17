Семь ошибок, из-за которых у вас не получается выпечка

Кулинария – наука неточная, но любит уважительное к ней отношение.
Нет никакого греха в том, чтобы добавлять ингредиенты на глазок или немножечко оптимизировать процесс, давая тесту подойти не полтора часа, а час. Но есть принципы, нарушения которых выпечка не любит. И обязательно вам отомстит, пишет wday.ru.
1. Вы не просеиваете муку
Эта процедура нужна вовсе не для того, чтобы очистить муку от примесей. Хотя и это будет не лишним – мало ли где какой брак случился. Но в первую очередь просеивание нужно для того, чтобы насытить муку кислородом. Благодаря этому тесто будет лучше подниматься, а выпечка получится нежнее и воздушнее. А если вы делаете тесто с разрыхлителем, его нужно просеивать вместе с мукой, так он распределится равномернее.
2. Вы не достаете продукты из холодильника заранее
Некоторые плюшки нужно готовить из охлажденных продуктов. Но это обычно оговорено в рецепте. Например, сконы – классическая английская выпечка. Если продукты для них будут теплыми, булочки получатся жесткими и «забитыми». Но «холодное» правило касается лишь песочного и слоеного теста. Для большинства случаев нужны теплые продукты. Только представьте, сколько будет подниматься дрожжевое тесто, если заводить его на холодной воде. Яйца, молоко – все это должно быть комнатной температуры.
3. Вы слишком долго взбиваете и вымешиваете
Думаете, чем тщательнее взбить, тем лучше? Вот уж нет. Обычно тесто нужно перемешивать ровно настолько, чтобы жидкость взяла муку. Пусть в тесте для оладий, блинов или бисквита будут комки – ничего страшного. Первые два нужно оставить отдохнуть перед выпечкой на полчаса, чтобы комки разошлись. Бисквит справится с комками сам при выпечке. Если же перемешивать тесто слишком долго и энергично, оно получится забитым и плотным.
То же самое касается дрожжевого теста. При первом замесе нужно перемешать до относительно однородной структуры, чтобы развилась клейковина. Потом, после того как оно поднимется на первый раз, вымесить чуть тщательнее, хватит 10−12 минут энергичной работы руками.
Тщательного вымешивания требует разве что тесто для пельменей, чебуреков и вареников. Вот его нужно доводить до однородной и гладкой на срезе структуры.
4. Смешиваете ингредиенты не по порядку
Думаете, от перемены мест слагаемых сумма не меняется? Меняется, еще как. Для кексов, маффинов и бисквитов сухие и жидкие ингредиенты нужно смешивать по отдельности: муку с сахаром, солью и специями, а яйца – с молоком и маслом. Лишь потом соединяем их одним легким движением. Есть, правда, исключения, когда яйца взбивают с сахаром или отдельно взбивают белки. Белки, кстати, нужно вводить в тесто последними, очень аккуратно, складывающими движениями лопаточки или ложки, иначе воздушности не получится. А если в составе теста есть, например, банановое пюре, его тоже надо добавлять в последнюю очередь. Иначе оно убьет структуру теста. В общем, последовательность – тут все серьезно.
5. Заменяете ингредиенты
Можно, конечно, заменить вредный сахар на полезный мед. Но мед – штука хитрая, он на структуру теста очень сильно влияет. И вовсе не так, как сахар. Лучше уж тогда сахар вообще исключить, а медом намазать готовую плюшку. А вот на сахарозаменители типа сиропа агавы сахар можно заменить без проблем.
Сливочное масло на растительное, разрыхлитель на соду – экспериментировать вам, конечно, никто не запретит. Но вот гарантировать, что на выходе получится то, что надо, никто не сможет.
6. Ставите форму в неразогретую духовку
Пока делаете тесто, духовка разогревается. Тут все просто. Обычно рабочая температура – порядка 180 градусов. Если поставить тесто в холодную духовку, оно будет дольше подниматься, и велика вероятность, что вместо пышного пирога вы получите плоское и жесткое не пойми что.
7. Заглядываете посмотреть, как оно там
Упс!.. Одно неловкое движение, и ваш бисквит превратился в подошву. Этот вид теста не выносит, когда его беспокоят. В первые 20 минут лучше даже рядом не ходить, чтобы случайно не сотрясти эту неженку: тесто непременно опадет от малейшей вибрации. Поставьте таймер и проверяйте маффины, кексы и пироги, когда они должны быть уже готовы хотя бы теоретически. Приготовьте заранее деревянную лучинку – воткните ее в плюшку в самом толстом месте. Лучинка должна выйти сухой.