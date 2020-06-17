Семь ошибок, из-за которых у вас не получается выпечка

Нет никакого греха в том, чтобы добавлять ингредиенты на глазок или немножечко оптимизировать процесс, давая тесту подойти не полтора часа, а час. Но есть принципы, нарушения которых выпечка не любит. И обязательно вам отомстит, пишет wday.ru.

1. Вы не просеиваете муку

Эта процедура нужна вовсе не для того, чтобы очистить муку от примесей. Хотя и это будет не лишним – мало ли где какой брак случился. Но в первую очередь просеивание нужно для того, чтобы насытить муку кислородом. Благодаря этому тесто будет лучше подниматься, а выпечка получится нежнее и воздушнее. А если вы делаете тесто с разрыхлителем, его нужно просеивать вместе с мукой, так он распределится равномернее.

2. Вы не достаете продукты из холодильника заранее

Некоторые плюшки нужно готовить из охлажденных продуктов. Но это обычно оговорено в рецепте. Например, сконы – классическая английская выпечка. Если продукты для них будут теплыми, булочки получатся жесткими и «забитыми». Но «холодное» правило касается лишь песочного и слоеного теста. Для большинства случаев нужны теплые продукты. Только представьте, сколько будет подниматься дрожжевое тесто, если заводить его на холодной воде. Яйца, молоко – все это должно быть комнатной температуры.

3. Вы слишком долго взбиваете и вымешиваете

Думаете, чем тщательнее взбить, тем лучше? Вот уж нет. Обычно тесто нужно перемешивать ровно настолько, чтобы жидкость взяла муку. Пусть в тесте для оладий, блинов или бисквита будут комки – ничего страшного. Первые два нужно оставить отдохнуть перед выпечкой на полчаса, чтобы комки разошлись. Бисквит справится с комками сам при выпечке. Если же перемешивать тесто слишком долго и энергично, оно получится забитым и плотным.