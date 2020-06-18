Эмма Уотсон вошла в совет директоров компании-владельца Gucci и Saint Laurent

Информация о должности, которую теперь будет занимать Уотсон, появилась на официальной странице компании в Instagram .

30-летняя актриса давно поддерживает экологичную моду и осознанное потребление, а также ее волнуют права женщин и трансгендеров — из-за последних она даже раскритиковала новоявленного «трансфоба» Джоан Роулинг.

Раньше за экологию в Kering явно отвечала Стелла Маккартни, которая в прошлом году ушла к конкурентам — LVMH. Теперь все важные вопросы вместе с Уотсон будут решать ее коллеги по совету директоров: руководитель китайской компании Didi Chuxing Жан Лю и бизнесмен Тиджан Тиам.