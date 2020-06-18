Мама Илона Маска рассказала о домашнем насилии и бегстве от мужа

Мэй прекрасно выглядит для своего возраста. Более того, она стала моделью после 60 лет и сейчас то и дело появляется на обложках глянца и участвует в фотосессиях.

Однако жизнь Мэй далеко не всегда была такой, как сейчас. Как признается сама женщина, ей никогда особо не везло в личной жизни, она сталкивалась с домашним насилием, а ее супруг Эррол Маск чуть ли не насильно заставил ее выйти за него замуж.

Мэй не жалеет об этом браке, так как у нее появилось трое детей, однако через девять лет после свадьбы она сбежала от супруга. Маск рассказала, что муж начал ее бить уже во время медового месяца.

Я помню, как он ударил меня впервые. Это был первый день медового месяца. Он приказал мне распаковать сумки и приготовить ему поесть, а я поинтересовалась, не поможет ли он мне. Тогда он ударил меня и сказал: "Вот твое место, делай, как я сказал". После медового месяца я вернулась беременная и в ссадинах, но не могла рассказать родителям, что случилось, потому что вся моя семья сказала бы мне: "А зачем ты вышла за него замуж?"

— вспоминает Мэй.

О жестокости и деспотичности отца Илона Маска действительно слагают легенды. Маск-старший не афиширует свою жизнь, но в СМИ ходят слухи, что он не только бил жену, но и издевался над сыном. Также говорят, что однажды он убил трех человек, впоследствии доказав суду, что это была самооборона, и сделал ребенка собственной падчерице от второго брака, которую растил как родную дочь.