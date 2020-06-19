Лучше есть, чем быть в стрессе: Лолита рассказала, как провела время на карантине

Певица Лолита Милявская заявила, что не ограничивала себя в еде, когда из-за коронавируса все вынуждены были находиться дома. По мнению артистки, лучше есть, когда захочется, а не вгонять организм в стресс очередной голодовкой, пишет Лайф.
В день могла "уговорить" две порции мороженого, блин с маслом и сметаной, макароны. Потом спустя пару суток вдруг с трудом заставляла себя съесть немного овощей или фруктов,
— передаёт её слова портал "Дни.ру".
Артистка призналась, что научилась слушать свой организм и любить себя. И уже давно не выискивает в своём теле "лишнюю жиринку".
Да у меня и весов в доме нет! Слава богу, у меня самой нет паранойи, чтобы взвешиваться, как некоторые, до и после утреннего стула, а потом паниковать,
— добавила она.
Вместо весов следить за формой певице помогали старые джинсы и платья. Если они сходятся — то поводов для беспокойства нет.