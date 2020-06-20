Вещи в доме, которые нужно менять чаще, чем вы думаете

Однако некоторые вещи мыть и стирать бесполезно — спустя время их надо просто менять. И делать это почаще.

Ершик для унитаза

Сколько лет вашему, можете вспомнить? Деталь неприметная, но необходимая в каждом доме. А ведь иногда ею пользуются годами, особенно в съемных квартирах. Сколько за это время на ершике копится бактерий, даже представлять не хочется. Тем более что многие пользуются ершиком неправильно, не давая ему высохнуть после чистки унитаза.

Как часто менять: раз в 6 месяцев.

Резиновые перчатки

Во-первых, их нужно начисто мыть после каждого использования. То есть не просто ополаскивать, а тщательно отмывать. Во-вторых — использовать отдельную пару для каждого помещения или цели. То есть окна моем в одних, пол — в других, ванну — в третьих, а посуду — в четвертых.

Как часто менять: если на перчатке появится хоть малейшая трещинка, их нужно безжалостно выбрасывать.

Губка для мытья посуды

Ну, тут специалисты уже устали повторять: губка — самый грязный предмет в доме. По уровню бактериальной обсемененности она бьет рекорды и способна обставить даже унитаз. Чистить губки практически бесполезно. Нет, можно делать это после каждого использования, например, прогревать в микроволновке. Но менять все равно нужно очень часто.

Как часто менять: раз в неделю, максимум — в две.

Кухонное полотенце

Отправлять кухонные полотенца в стирку нужно каждый день. Исключение — если только вы в этот день на кухне не появлялись и полотенце в руки не брали. Ну а если вы регулярно используете полотенца, чтобы вытирать посуду или со стола, то вечером их нужно отправлять в машинку.

Как часто менять: раз в год.

Посуда

В случае с чашками-тарелками многое зависит от материала и изготовителя. Но общие рекомендации одинаковы: если рисунок на посуде потускнел, то время отправлять утварь на пенсию. А если появился скол, то надо выбрасывать посуду сразу, даже если она всего неделя как из магазина.

Как часто менять: в среднем — раз в 7 лет.

Коврик в прихожей

Первое, что встречает вас после прихода домой. Штука очень полезная: если бы не коврик, то грязь и пыль с улицы разносилась бы по комнатам без всяких препятствий. Однако спустя некоторое время коврик может стать опаснее, чем уличная обувь — даже если его регулярно чистить.

Как часто менять: раз в 3 месяца

Домашние тапочки

Попробуйте эксперимента ради купить белые тапочки и проносить их месяц. Ручаемся — вам не захочется их больше надевать уже спустя пару недель. На цветных тапочках загрязнения не так заметны, но это не значит, что их там нет. Поэтому домашнюю обувь нужно довольно часто стирать, ни в коем случае не делиться своими тапочками с гостями и вообще никому не давать их надевать.

Как часто менять: раз в 4-6 месяцев.

Пластиковые контейнеры

Вещь очень удобная, прочная, может прослужить долгие годы. Но вот это-то как раз опасно: сделаны контейнеры из пластика, который медленно, но верно выделяет в окружающую среду ядовитые вещества. Причем в микроволновке процесс усиливается так, что врачи уже не раз предупредили: греть еду в контейнерах ни в коем случае нельзя.

Как часто менять: при появлении трещин, изменении цвета либо раз в год.

Шторка для ванны

На ней постоянно скапливаются влага, осадок от воды, остатки мыльной пены, частички кожи. Немудрено, что даже на водоотталкивающей шторке рано или поздно начинает гнездиться плесень. Некоторые особо дотошные эксперты советуют менять шторку раз в месяц. Однако в крайности впадать тоже не стоит.