Остудить и сбросить лишнее: готовим три варианта холодных супов

Летом о приготовлении вторых и особенно первых блюд мы задумываемся редко. И очень зря. Супы невероятно важны для нормального обмена веществ и хорошей работы ЖКТ. Но что делать, если за окном +30, а правильный обед никто не отменял, да еще и фигуру необходимо привести в порядок?
Вашим спасением станут холодные супы. Сегодня мы собрали рецепты самых вкусных и что немаловажно — полезных холодных супов для хорошего настроения и идеальной фигуры, пишет Womanhit.
Таратор
Если вам надоел свекольник и скучная окрошка, попробуйте приготовить альтернативный вариант. Суп готовится быстро и не доставит дискомфорта.
Что понадобится:
- Свежие огурцы — 2 шт.
- Греческий йогурт — 700 мл.
- Свежий укроп — 1 пучок.
− 3 зубчика чеснока.
− 2 ст. л. оливкового масла.
- Грецкие орехи — 50 гр.
- Щепотка свежемолотого перца.
− 1 ч. л. перца.
Как готовим:
Очищаем огурцы от кожуры и режем на кубики. Измельчаем чеснок и зелень, смешиваем в керамической миске зелень, чеснок, огурцы и соль. Оставляем на 8 минут, пока измельчаем орехи. Смешиваем овощную массу с йогуртом. При желании вы можете добавить воды, если суп получился слишком густым. Поливаем каждую порцию оливковым маслом и посыпаем орехами.
Ботвинья
Суп напоминает окрошку, но все же окрошкой его назвать трудно. Суп подойдет любителям морепродуктов, которые ищут новые вкусы, но не хотят перегружать организм тяжелыми блюдами.
Что понадобится:
- Филе форели — 500 гр.
- Укроп, лук, черный перец и лавровый лист.
- Пучок щавеля и такой же пучок шпината.
- По желанию добавляем горсть крапивных листьев.
− 15 шт. листьев свекольной ботвы.
− 4 средних огруца.
- Темный квас — 400 мл.
- Светлый квас — 600 мл.
- Тертый хрен — 1 ст.л.
- Цедра лимона — 1 ст.л.
Как готовим:
Отвариваем рыбу в небольшом количестве кипящей воды с луком и лавровым листом до готовности. Остужаем и нарезаем мелкими кусочками. Зелень нарезаем и опускаем в кипяток на несколько минут, затем откладываем и даем стечь воде.
Очищаем огурцы от кожицы, нарезаем некрупными кубиками. Смешиваем два вида кваса, добавляем хрен и лимонную цедру, добавляем зелень и огурцы. Солим и перчим по вкусу. Охлаждаем перед подачей в течение 3 часов.
Грибной суп с огурцами и хреном
Довольно сытный, но не приносящий дискомфорта суп. Отличный вариант, если вы планируете активный день в спортзале, при этом не хотите перегружать желудок.
Что понадобится:
- Сухие белые грибы — 200 гр.
- Отварная свекла — 400 гр.
- Вареный картофель — 100 гр.
− 2 свежих огурца.
− 3 соленых огурца.
− 4 стебля зеленого лука.
- Укроп.
− 1 л. кваса.
- Сливочный хрен для подачи.
Как готовим:
Заливам грибы питьевой водой и доводим до кипения на сильном огне. Сливаем воду и промываем грибы. Заливаем водой еще раз и ставим на небольшой огонь. Варим, пока грибы не станут мягкими.
Процеживаем готовые грибы, но отвар не выливаем. Остужаем грибы и нарезаем соломкой. Нарезаем свеклу, огурцы и картофель тонкими ломтиками. Далее нарезаем лук. Смешиваем все ингредиенты, заливаем квасом и солим по вкусу. Готово, можно подавать на стол, заправив каждую порцию хреном.