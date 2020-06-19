Остудить и сбросить лишнее: готовим три варианта холодных супов

Вашим спасением станут холодные супы. Сегодня мы собрали рецепты самых вкусных и что немаловажно — полезных холодных супов для хорошего настроения и идеальной фигуры, пишет Womanhit.

Таратор

Если вам надоел свекольник и скучная окрошка, попробуйте приготовить альтернативный вариант. Суп готовится быстро и не доставит дискомфорта.

Что понадобится:

- Свежие огурцы — 2 шт.

- Греческий йогурт — 700 мл.

- Свежий укроп — 1 пучок.

− 3 зубчика чеснока.

− 2 ст. л. оливкового масла.

- Грецкие орехи — 50 гр.

- Щепотка свежемолотого перца.

− 1 ч. л. перца.

Как готовим:

Очищаем огурцы от кожуры и режем на кубики. Измельчаем чеснок и зелень, смешиваем в керамической миске зелень, чеснок, огурцы и соль. Оставляем на 8 минут, пока измельчаем орехи. Смешиваем овощную массу с йогуртом. При желании вы можете добавить воды, если суп получился слишком густым. Поливаем каждую порцию оливковым маслом и посыпаем орехами.

Ботвинья

Суп напоминает окрошку, но все же окрошкой его назвать трудно. Суп подойдет любителям морепродуктов, которые ищут новые вкусы, но не хотят перегружать организм тяжелыми блюдами.

Что понадобится:

- Филе форели — 500 гр.

- Укроп, лук, черный перец и лавровый лист.

- Пучок щавеля и такой же пучок шпината.

- По желанию добавляем горсть крапивных листьев.

− 15 шт. листьев свекольной ботвы.

− 4 средних огруца.

- Темный квас — 400 мл.

- Светлый квас — 600 мл.

- Тертый хрен — 1 ст.л.

- Цедра лимона — 1 ст.л.

Как готовим:

Отвариваем рыбу в небольшом количестве кипящей воды с луком и лавровым листом до готовности. Остужаем и нарезаем мелкими кусочками. Зелень нарезаем и опускаем в кипяток на несколько минут, затем откладываем и даем стечь воде.

Очищаем огурцы от кожицы, нарезаем некрупными кубиками. Смешиваем два вида кваса, добавляем хрен и лимонную цедру, добавляем зелень и огурцы. Солим и перчим по вкусу. Охлаждаем перед подачей в течение 3 часов.

Грибной суп с огурцами и хреном

Довольно сытный, но не приносящий дискомфорта суп. Отличный вариант, если вы планируете активный день в спортзале, при этом не хотите перегружать желудок.

Что понадобится:

- Сухие белые грибы — 200 гр.

- Отварная свекла — 400 гр.

- Вареный картофель — 100 гр.

− 2 свежих огурца.

− 3 соленых огурца.

− 4 стебля зеленого лука.

- Укроп.

− 1 л. кваса.

- Сливочный хрен для подачи.

Как готовим:

Заливам грибы питьевой водой и доводим до кипения на сильном огне. Сливаем воду и промываем грибы. Заливаем водой еще раз и ставим на небольшой огонь. Варим, пока грибы не станут мягкими.