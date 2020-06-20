Вредные продукты, которые можно есть каждый день

Мы расскажем вам, какие популярные продукты и в каких количествах следует употреблять человеку, чтобы выжать из них только пользу и ничего кроме.

Сладкое

Как бы ни утверждали приверженцы ЗОЖ и ПП, что сладкое вредно, с этим абсолютно не согласны врачи. Не все сладости — это априори плохо! Мед — ценнейший продукт и кладезь полезных веществ. В день взрослому человеку можно съесть около 50 г меда. Это то количество, которое не только не навредит, но и обогатит организм витаминами и минералами.

А вот насчет сахара согласимся: его употребление лучше минимизировать или заменить на натуральный аналог — стевию, сироп агавы, да что угодно. Но если уж вы не можете жить без сахара, то суточная норма в день для взрослого человека, согласно рекомендациям ВОЗ, составляет 25 — 50 г. Детям рекомендуется употреблять не более 13 г сахара в сутки.

Кофе

Вопрос о том, вреден кофе или полезен, ответа, похоже, не найдет никогда. На самом деле все зависит от организма человека и его потребностей: кто-то выпьет чашку кофе — и у него взлетит давление, другие же могут употребить пять чашек за день и чувствовать себя гораздо лучше. Именно поэтому ученые провели эксперимент и выяснили, что взрослому человеку оптимально пить не более трех чашек кофе в день.

Куриные яйца

Еще один довольно спорный продукт. Белок куриного яйца может быть сильнейшим аллергеном. Поэтому склонным к аллергическим реакциям людям от яиц приходится отказываться. А всем остальным не стоит игнорировать этот замечательный продукт.

В белке куриного яйца содержатся ценнейшие аминокислоты, а в желтке — холин, регулирующий уровень холестерина в организме, а также витамины А, D, Е. Но, опять же, чтобы питание было рациональным и сбалансированным, важно соблюдать меру: оптимально съедать по 2-3 яйца в день, тогда для здоровья вреда не будет.

Мучное

Многие в погоне за идеальной фигурой исключают из своего рациона вообще все, в чем есть мука. Однако даже хлеб полезен, особенно цельнозерновой. Безопасной нормой считается употребление 300 г хлеба в день, разбитые на три приема: завтрак, обед и ужин. Но для тех, кто на строгой диете, норма другая — 40 г хлеба на завтрак. При такой схеме не будет риска набрать лишний вес, а продукт принесет только пользу. А если дополнить правильное питание экспресс-тренировками для похудения, можно быстро привести свое тело в идеальную форму.

Сливочное масло