Вредные продукты, которые можно есть каждый день

«Все хорошо в меру», — гласит известная поговорка. И это действительно так: даже что-то очень полезное и жизненно важное может принести вред, если злоупотреблять этим. Например, вода — источник жизни, но даже она может навредить, пишет Wday.ru.
Мы расскажем вам, какие популярные продукты и в каких количествах следует употреблять человеку, чтобы выжать из них только пользу и ничего кроме.
Сладкое
Как бы ни утверждали приверженцы ЗОЖ и ПП, что сладкое вредно, с этим абсолютно не согласны врачи. Не все сладости — это априори плохо! Мед — ценнейший продукт и кладезь полезных веществ. В день взрослому человеку можно съесть около 50 г меда. Это то количество, которое не только не навредит, но и обогатит организм витаминами и минералами.
А вот насчет сахара согласимся: его употребление лучше минимизировать или заменить на натуральный аналог — стевию, сироп агавы, да что угодно. Но если уж вы не можете жить без сахара, то суточная норма в день для взрослого человека, согласно рекомендациям ВОЗ, составляет 25 — 50 г. Детям рекомендуется употреблять не более 13 г сахара в сутки.
Кофе
Вопрос о том, вреден кофе или полезен, ответа, похоже, не найдет никогда. На самом деле все зависит от организма человека и его потребностей: кто-то выпьет чашку кофе — и у него взлетит давление, другие же могут употребить пять чашек за день и чувствовать себя гораздо лучше. Именно поэтому ученые провели эксперимент и выяснили, что взрослому человеку оптимально пить не более трех чашек кофе в день.
Куриные яйца
Еще один довольно спорный продукт. Белок куриного яйца может быть сильнейшим аллергеном. Поэтому склонным к аллергическим реакциям людям от яиц приходится отказываться. А всем остальным не стоит игнорировать этот замечательный продукт.
В белке куриного яйца содержатся ценнейшие аминокислоты, а в желтке — холин, регулирующий уровень холестерина в организме, а также витамины А, D, Е. Но, опять же, чтобы питание было рациональным и сбалансированным, важно соблюдать меру: оптимально съедать по 2-3 яйца в день, тогда для здоровья вреда не будет.
Мучное
Многие в погоне за идеальной фигурой исключают из своего рациона вообще все, в чем есть мука. Однако даже хлеб полезен, особенно цельнозерновой. Безопасной нормой считается употребление 300 г хлеба в день, разбитые на три приема: завтрак, обед и ужин. Но для тех, кто на строгой диете, норма другая — 40 г хлеба на завтрак. При такой схеме не будет риска набрать лишний вес, а продукт принесет только пользу. А если дополнить правильное питание экспресс-тренировками для похудения, можно быстро привести свое тело в идеальную форму.
Сливочное масло
Коварное масло, которое ни один диетолог не отнесет к категории полезных жиров, в отличие от растительного. Но ведь даже крошечный кусочек сливочного масла способен практически любое блюдо сделать вкуснее. К тому же в нем содержатся полезные жирные кислоты омега-3 и омега-6, витамины А, B, C, D, Е и К. Кстати, витамины D, E и К — жирорастворимые, то есть усваиваются организмом только в сочетании с жирами. Оптимальная норма — 30 г сливочного масла в день.
Шоколад
Любимое лакомство миллионов. И, как и другие продукты, его нужно употреблять в ограниченных количествах. Людям с различными заболеваниями противопоказан тот или иной вид этого лакомства. Например, при высоком давлении нельзя есть горький шоколад, так как в нем есть кофеин. В целом здоровый человек может без вреда для себя съесть 40 г горького шоколада в сутки или 20 г белого или молочного, так как в последних уровень сахара и жиров выше, чем в горьком.
Сало
В приличном обществе как-то неловко даже признаться, что ты ешь сало. И тем более любишь сей простой продукт. Ведь это столько калорий! В общем, в наш век помешанных на диетах сало — это преступление.
А ведь в нем содержится масса полезного. И даже маленький кусочек сала, съеденный с утра, способен снизить риск инсульта благодаря полезным кислотам в составе. Кроме того, в нем много витаминов А, Е, D и антиоксидантов плюс ненасыщенные жирные кислоты. Главное — не перебрать дневную норму: она составляет 10-30 г.
Продукты-аллергены
Например, цитрусовые. Есть их стоит ради витамина С и антиоксидантов в составе. Но не перебирать: даже у человека, аллергией не страдающего, они могут вызвать неприятную реакцию. Больше трех мандаринок в день диетологи съедать не советуют, причем есть их нужно ни в коем случае не натощак.
Или орехи — они тяжелые для пищеварения и очень калорийные. Но и пользу орехов отрицать не стоит, в них много ненасыщенных жирных кислот. К тому же они надолго насыщают. В день без вреда для здоровья и фигуры можно съесть 20-30 г орешков. Это примерно 20 ядрышек миндаля, 10 — грецкого, 40 фисташек и столько же арахиса. Впрочем, последний — не орех, а бобовое.