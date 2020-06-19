10 привычек стройных людей, которые мало кто замечает

Хорошая фигура – это вопрос не только удачной генетики, дисциплины и правильного питания, это еще и хорошая привычка. Рассказываем, что стоит делать каждый день, чтобы легче сбрасывать лишний вес и поддерживать фигуру.

Делают зарядку

Даже небольшой комплекс упражнений, который вы сделаете вскоре после пробуждения, пойдет на пользу фигуре. Во-первых, он поможет быстрее проснуться не только нашему телу, но и мозгу. Во-вторых, «запустит» обмен веществ. А, в-третьих, поможет меньше съесть в течение дня: исследование, проведенное специалистами Нортумбрийского университета, подтвердило, что люди, регулярно делавшие зарядку, в итоге испытывали меньший аппетит.

Как следует завтракают

Самый полезный режим питания – тот, в котором основную норму калорий мы получаем с утра. К этому выводу пришли исследователи Университета Тель-Авива. Скорость обмена веществ в течение дня меняется: чем ближе к вечеру, тем он медленнее, а вот с утра мы и правда можем есть все, что захотим.

Ну, и кроме того, если мы отказываемся от завтрака, организм немедленно переходит в режим экономии и в течение дня будет каждую полученную калорию откладывать про запас, а не перерабатывать в энергию.

Гуляют под утренним солнцем

Утренний солнечный свет сжигает жир в прямом смысле этого слова: этот доказали исследователи из Университета Альберты (Канада). Под воздействием видимого спектра частицы липидов уменьшаются в объеме и свободно покидают клетку – и мы худеем.

Выпивают стакан воды сразу после пробуждения

За ночь мы теряем около полулитра воды, и потому стакан воды, выпитый утром, помогает восстановить баланс жидкости в организме. Также вода необходима для здорового обмена веществ и помогает снизить риск переедания.

Много ходят пешком

Пройти одну остановку общественного транспорта и сесть в автобус на той, что подальше от дома; подниматься на третий-четвертый этаж пешком, а не на лифте; после работы устроить себе небольшую прогулку – и разминка, и снятие стресса. Все это мелкие изменения, которые совершенно незаметно для нас накапливаются в серьезное преимущество – а результат заметен и вам, и окружающим, и даже вашему доктору.

Делают перерывы для небольшой разминки

Даже если ваш образ жизни ближе к сидячему, чем активному, вы можете улучшить кое-что прямо сейчас: просто введите в свою жизнь правило 6/60. Это правило предполагает, что каждый час, чем бы вы ни занимались, вы делаете перерыв и в течение 6 минут выполняете простую гимнастику – или отправляетесь на прогулку. Ученые подтвердили, что шестиминутной активности достаточно, чтобы устранить замедление метаболизма, которое наступает после часовой неподвижности – и в течение следующих 54 минут ваш организм прилежно перерабатывает калории и запасенный жир в энергию.

Едят медленно