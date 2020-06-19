10 привычек стройных людей, которые мало кто замечает

Хорошая фигура – это вопрос не только удачной генетики, дисциплины и правильного питания, это еще и хорошая привычка. Рассказываем, что стоит делать каждый день, чтобы легче сбрасывать лишний вес и поддерживать фигуру.
Делают зарядку
Даже небольшой комплекс упражнений, который вы сделаете вскоре после пробуждения, пойдет на пользу фигуре. Во-первых, он поможет быстрее проснуться не только нашему телу, но и мозгу. Во-вторых, «запустит» обмен веществ. А, в-третьих, поможет меньше съесть в течение дня: исследование, проведенное специалистами Нортумбрийского университета, подтвердило, что люди, регулярно делавшие зарядку, в итоге испытывали меньший аппетит.
Как следует завтракают
Самый полезный режим питания – тот, в котором основную норму калорий мы получаем с утра. К этому выводу пришли исследователи Университета Тель-Авива. Скорость обмена веществ в течение дня меняется: чем ближе к вечеру, тем он медленнее, а вот с утра мы и правда можем есть все, что захотим.
Ну, и кроме того, если мы отказываемся от завтрака, организм немедленно переходит в режим экономии и в течение дня будет каждую полученную калорию откладывать про запас, а не перерабатывать в энергию.
Гуляют под утренним солнцем
Утренний солнечный свет сжигает жир в прямом смысле этого слова: этот доказали исследователи из Университета Альберты (Канада). Под воздействием видимого спектра частицы липидов уменьшаются в объеме и свободно покидают клетку – и мы худеем.
Выпивают стакан воды сразу после пробуждения
За ночь мы теряем около полулитра воды, и потому стакан воды, выпитый утром, помогает восстановить баланс жидкости в организме. Также вода необходима для здорового обмена веществ и помогает снизить риск переедания.
Много ходят пешком
Пройти одну остановку общественного транспорта и сесть в автобус на той, что подальше от дома; подниматься на третий-четвертый этаж пешком, а не на лифте; после работы устроить себе небольшую прогулку – и разминка, и снятие стресса. Все это мелкие изменения, которые совершенно незаметно для нас накапливаются в серьезное преимущество – а результат заметен и вам, и окружающим, и даже вашему доктору.
Делают перерывы для небольшой разминки
Даже если ваш образ жизни ближе к сидячему, чем активному, вы можете улучшить кое-что прямо сейчас: просто введите в свою жизнь правило 6/60. Это правило предполагает, что каждый час, чем бы вы ни занимались, вы делаете перерыв и в течение 6 минут выполняете простую гимнастику – или отправляетесь на прогулку. Ученые подтвердили, что шестиминутной активности достаточно, чтобы устранить замедление метаболизма, которое наступает после часовой неподвижности – и в течение следующих 54 минут ваш организм прилежно перерабатывает калории и запасенный жир в энергию.
Едят медленно
«Не торопись!», «Жуй как следует!», «Не отвлекайся!» - ваша мама была абсолютно права, когда говорила вам все это. Чем медленнее и сосредоточеннее мы едим, тем больше шансов вовремя заметить сигнал о насыщении – и съесть именно столько, сколько нужно. Вы удивитесь, насколько меньше еды вам нужно, чтобы чувствовать себя энергичной и бодрой весь день, каждый день.
Высыпаются
Мы не устаем повторять: самое простое и самое лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья (и красивой фигуры заодно) – это лечь спать пораньше и проспать столько, сколько нужно именно вам. Недостаток сна опасен для нашего здоровья, по-настоящему опасен: люди, хронически не высыпающиеся, более уязвимы для болезней сердца, сосудов и рака, у них выше шансы столкнуться с когнитивными нарушениями в старшем возрасте, наконец, они проще набирают вес и труднее от него избавляются. Не позволяйте никому лишать вас сна – берегите себя!
Много пьют
Кофе (без сахара и сливок, разумеется) после завтрака, чистая вода в течение дня, чай во второй половине дня – все эти напитки не только помогут вам поддержать здоровый баланс жидкости в организме, но и помогут похудеть. Во-первых, мы часто принимаем за голод жажду – и если пить часто, можно существенно сократить количество потребляемых лишних калорий. А, во-вторых, достаточно количество жидкости – необходимо условие быстрого метаболизма.
Проводят меньше времени в соцсетях
И дело не только в стрессе и нарушениях сна, с которыми рано или поздно сталкивается каждый любитель фейсбука и инстаграмма. Исследование, результаты которого в позарошлом году были опубликованы в издании Harvard Health Blog, показало: у тех, кто проводит в соцсетях больше часа в день, шансы заполучить ожирение вырастают на 57% - а все из-за неверного образа тела, которое у нас появляется от просмотра чужих отфотошопленных фото. Не ведитесь на обман и почаще устраивайте себе цифровой детокс – это очень полезно.