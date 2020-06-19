Уход за кожей вокруг глаз: все ли мы делаем правильно?

Нужен ли крем для области вокруг глаз или можно обойтись хорошим увлажняющим средством?

Кожа вокруг глаз очень тонкая, поэтому для этой зоны необходимо отдельное средство ухода. Лучше всего для периорбитальной зоны использовать специальный крем с рН близким рН слезы, легкий по текстуре и не содержащий раздражающих ингредиентов. Также для этой области существуют специальные сыворотки и маски.

Можно ли наносить средство вплотную к ресничному краю?

Необходимо отступать. Как бы ни были хороши косметические продукты, они не предназначены для закладывания в конъюнктивальный мешок. А именно туда косметика попадет при моргании, если нанести крем близко.

Есть смысл наносить крем на верхнее веко?

Крем нельзя наносить на подвижное веко, его нужно наносить на область под бровью (на косточку), двигаясь похлопывающими движениями от спинки носа к веку.

Насколько заметно косметическое средство может уменьшить выраженность морщин?

Примерно на треть. Первые результаты коррекции заметны через пару недель применения специального средства: зачастую морщины являются следствием обезвоженности кожи и дряблости, а хороший крем для глаз не только увлажнит иссушенную кожу, но и окажет мгновенный лифтинговый эффект.

Какие ошибки мы часто совершаем при уходе?

Неправильно очищают периорбитальную зону от макияжа: против косметических линий и неадекватными средствами (используют мыло, тоники, средства для лица, а не для глаз)

Не корректируют вовремя проблемы зрения: в результате, щурятся, рассматривая что-либо

Носят солнечные очки в темном помещении

Не проверяют сертификаты на стекла в солнечных очках. В документах должно быть указано наличие фотопротекторных свойств.

Ложатся спать в макияже

Отеки

Утренние отеки, которые сходят на нет во второй половине дня, чаще всего свидетельствуют о несовершенной работе дренажной системы организма. Если накануне вы легли поздно спать (и лежали лицом в подушку), не сняли макияж, нанесли слишком много крема или позволили себе лишний бокал вина и даже просто сильно устали, утром под глазами могут появиться мешки. Чтобы предотвратить их появление, исключите все вышеперечисленное и понаблюдайте за результатом. Если отеки нарастают к вечеру, это может свидетельствовать о кардиологических проблемах.

Темные круги под глазами