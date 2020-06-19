Рецепт куриных крылышек на сковородке с соусом

Количество порций - 6

Время приготовления - 40 мин

Ингредиенты

Крылья куриные - 1,8 кг

Лук зеленый - 1 пучок

Кинза - 1 пучок

Чеснок - 6 зубчиков

Перец чили зеленый - 1/2 штуки

Листья тимьяна - 1 столовая ложка

Лавровый лист - 2 штуки

Уксус винный - 3 столовые ложки

Соль и перец - по вкусу

Перец душистый молотый - 4 чайные ложки

Для соуса

Клюква - 1 кг

Вода - 1/2 стакана

Сахар - 1 стакан

Соль - 1 щепотка

Перец черный свежемолотый - 1 щепотка

Перец черный горошком - 4 штуки

Гвоздика - 3 штуки

Желфикс - 1/2 пачки

Способ приготовления

В блендере измельчите зеленый лук, кинзу, лавровый лист, уксус, чеснок, острый перчик, тимьян, душистый перец, 2 ч. л. соли, черный перец по вкусу.

Подготовьте крылья: разрежьте пополам и по желанию также отрежьте верхнюю часть крылышка. Смешайте с маринадом и поставьте в холодильник как минимум на час, а лучше на ночь.

Налейте на хорошо разогретую сковородку масло и быстро обжарьте крылья до красивой золотистой корочки.

Выложите крылья на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира.

Клюкву промойте, положите в кастрюлю с водой и поставьте на медленный огонь. Когда ягоды начнут лопаться, убавьте огонь, накройте кастрюлю крышкой и готовьте 20 минут.

Часть ягод разомните. Смешайте 1 ст. ложку сахара с желфиксом, добавьте в соус, перемешайте, дайте снова закипеть. Добавьте оставшийся сахар, соль, перец и гвоздику, доведите до кипения, попробуйте и по вкусу добавьте приправы.

Разлейте соус по баночкам, закупорьте, храните в холодильнике.

Красивые, хрустящие, потрясающе вкусные куриные крылышки на сковородке готовы!