Рецепт куриных крылышек на сковородке с соусом

Время приготовления - 40 мин
Ингредиенты
Крылья куриные - 1,8 кг
Лук зеленый - 1 пучок
Кинза - 1 пучок
Чеснок - 6 зубчиков
Перец чили зеленый - 1/2 штуки
Листья тимьяна - 1 столовая ложка
Лавровый лист - 2 штуки
Уксус винный - 3 столовые ложки
Соль и перец - по вкусу
Перец душистый молотый - 4 чайные ложки
Для соуса
Клюква - 1 кг
Вода - 1/2 стакана
Сахар - 1 стакан
Соль - 1 щепотка
Перец черный свежемолотый - 1 щепотка
Перец черный горошком - 4 штуки
Гвоздика - 3 штуки
Желфикс - 1/2 пачки
Способ приготовления
В блендере измельчите зеленый лук, кинзу, лавровый лист, уксус, чеснок, острый перчик, тимьян, душистый перец, 2 ч. л. соли, черный перец по вкусу.
Подготовьте крылья: разрежьте пополам и по желанию также отрежьте верхнюю часть крылышка. Смешайте с маринадом и поставьте в холодильник как минимум на час, а лучше на ночь.
Налейте на хорошо разогретую сковородку масло и быстро обжарьте крылья до красивой золотистой корочки.
Выложите крылья на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира.
Клюкву промойте, положите в кастрюлю с водой и поставьте на медленный огонь. Когда ягоды начнут лопаться, убавьте огонь, накройте кастрюлю крышкой и готовьте 20 минут.
Часть ягод разомните. Смешайте 1 ст. ложку сахара с желфиксом, добавьте в соус, перемешайте, дайте снова закипеть. Добавьте оставшийся сахар, соль, перец и гвоздику, доведите до кипения, попробуйте и по вкусу добавьте приправы.
Разлейте соус по баночкам, закупорьте, храните в холодильнике.
Красивые, хрустящие, потрясающе вкусные куриные крылышки на сковородке готовы!
А какие рецепты приготовления крылышек и соусов к ним знаете вы? Поделитесь с нами в комментариях!