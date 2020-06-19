Семь вещей на лето, которые визуально стройнят

Lisa.ru сделала для тебя подборку вещей, которые не только модные и красивые, но еще и хорошо корректируют фигуру.
Топ
Объемные блузы с волнами, рюшами, оборками особенно подойдут девушкам с типом фигуры «груша». Частая проблема, с которой сталкиваются женщины подобного телосложения — на фоне маленькой груди и узких плеч бедра и ягодицы смотрятся еще более громоздко. Блузы и топы с фактурными воротниками, объемными рукавами помогут создать в образе баланс, и ты сразу заметишь, как поменяется силуэт. Если добавить на талия пояс-корсет или широкий ремень, то можно добиться фигуры «песочные часы», о которой мечтают многие.
Шорты
Удлиненные шорты с высокой талией слегка свободного кроя — идеальный вариант для девушек с любым типом фигуры. Они «сглаживают» неровности на бедрах и ягодицах, маскируют лишние сантиметры, а высокая посадка зрительно делает ноги длиннее. Они сочетаются практически с любыми верхами и обувью. Летом джинсовые шорты незаменимы как на пляже, так и в городской среде. Во втором случае, если тебе кажется. что они слишком короткие, поверх можно надеть летнее пальто или кимоно.
Платье
Подчеркнуть шею, ключицы, зону декольте поможет V-образный вырез. Например, длинное платье с треугольным вырезом из воздушного полупрозрачного шифона. Покрой платья акцентирует внимание на талии, линия которой слегка завышена, что позволяет зрительно удлинить ноги и в целом вытянуть силуэт. Цветочные мотивы добавят образу ноты романтики. Дополняй платье атласными мюлями, плетеными или каркасными сумками из дерева, декорированным ободком или нарядными заколками.
Босоножки
Да, обувь тоже может стройнить! Для этой цели идеально подойдут бежевые босоножки с тонкими ремешками на каблуке. Они не акцентируют на себе внимание, но в то же время визуально вытягивают ноги, делая их длиннее. щиколотки тоньше. Их можно носить как с длинными платьями, так и с шортами.
Комбинезон
Глубокий треугольный вырез, запа́х, базовый цвет, лаконичный крой — все это объединил в себе такой льняной комбинезон. Он сделает фигуру точеной, визуально скроет лишние сантиметры в области бедер и сузит талию. Сочетай его с небольшими сумками через плечо, яркой обувью или белыми кедами. Поверх можно накинуть бомбер, джинсовую куртку оверсайз или удлиненный пиджак.
Платье
На первый взгляд может показаться, что трикотажное платье-лапша хорошо сядет только на стройных девушек, но нет. В нем есть одна хитрость: контрастные вставки по бокам. Они светлее, чем основная часть платья, более яркая по цвету, поэтому они практически не заметны, особенно на расстоянии. Платье делает визуальный обман, который скрывает лишние сантиметры в области талии и бедер. Носи его с аккуратными босоножками или шлепанцами на плоской подошве.
Юбка с запахом
Платья или юбка с запахом — маст-хэв в гардеробе каждой девушки. Это самый удачный фасон, который делает женственнее и выразительнее силуэт, стройнит, подчеркивает достоинства фигура. На это лето мы предлагаем пополнить капсулу яркой юбкой с запахом и леопардовым принтом. В ней можно пойти на пляж, если надеть ее с топом-бандо, шлепанцами и соломенной шляпой. Также она легко впишется в повседневные и вечерние образы. В первом случае ее можно сочетать с романтичными топом из перфорированного хлопка и эспадрильями, во втором — с яркими босоножками и шелковым топом в бельевом стиле.