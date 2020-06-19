Семь вещей на лето, которые визуально стройнят

Топ

Топ ФОТО: Pinterest

Объемные блузы с волнами, рюшами, оборками особенно подойдут девушкам с типом фигуры «груша». Частая проблема, с которой сталкиваются женщины подобного телосложения — на фоне маленькой груди и узких плеч бедра и ягодицы смотрятся еще более громоздко. Блузы и топы с фактурными воротниками, объемными рукавами помогут создать в образе баланс, и ты сразу заметишь, как поменяется силуэт. Если добавить на талия пояс-корсет или широкий ремень, то можно добиться фигуры «песочные часы», о которой мечтают многие.

Шорты

Удлиненные шорты с высокой талией слегка свободного кроя — идеальный вариант для девушек с любым типом фигуры. Они «сглаживают» неровности на бедрах и ягодицах, маскируют лишние сантиметры, а высокая посадка зрительно делает ноги длиннее. Они сочетаются практически с любыми верхами и обувью. Летом джинсовые шорты незаменимы как на пляже, так и в городской среде. Во втором случае, если тебе кажется. что они слишком короткие, поверх можно надеть летнее пальто или кимоно.

Платье

Платье с V-образным вырезом ФОТО: Pinterest

Подчеркнуть шею, ключицы, зону декольте поможет V-образный вырез. Например, длинное платье с треугольным вырезом из воздушного полупрозрачного шифона. Покрой платья акцентирует внимание на талии, линия которой слегка завышена, что позволяет зрительно удлинить ноги и в целом вытянуть силуэт. Цветочные мотивы добавят образу ноты романтики. Дополняй платье атласными мюлями, плетеными или каркасными сумками из дерева, декорированным ободком или нарядными заколками.

Босоножки

Босоножки ФОТО: Pinterest

Да, обувь тоже может стройнить! Для этой цели идеально подойдут бежевые босоножки с тонкими ремешками на каблуке. Они не акцентируют на себе внимание, но в то же время визуально вытягивают ноги, делая их длиннее. щиколотки тоньше. Их можно носить как с длинными платьями, так и с шортами.

Комбинезон

Комбинезон ФОТО: Pinterest

Глубокий треугольный вырез, запа́х, базовый цвет, лаконичный крой — все это объединил в себе такой льняной комбинезон. Он сделает фигуру точеной, визуально скроет лишние сантиметры в области бедер и сузит талию. Сочетай его с небольшими сумками через плечо, яркой обувью или белыми кедами. Поверх можно накинуть бомбер, джинсовую куртку оверсайз или удлиненный пиджак.

Платье

Платье-лапша ФОТО: Pinterest

На первый взгляд может показаться, что трикотажное платье-лапша хорошо сядет только на стройных девушек, но нет. В нем есть одна хитрость: контрастные вставки по бокам. Они светлее, чем основная часть платья, более яркая по цвету, поэтому они практически не заметны, особенно на расстоянии. Платье делает визуальный обман, который скрывает лишние сантиметры в области талии и бедер. Носи его с аккуратными босоножками или шлепанцами на плоской подошве.

Юбка с запахом

Юбка с запахом ФОТО: Pinterest