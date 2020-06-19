Женский гороскоп на неделю с 22 по 28 июня: кому-то выпадет шанс исправить прошлые ошибки, а кто-то достигнет намеченных целей

Даже ретроградный Меркурий сыграет на руку, позволив трезвее взглянуть на свою жизнь и увидеть новые пути к успеху.

Женщина-Овен

На этой неделе планеты, вступая в разнообразные аспекты друг с другом, будут менять настроение Женщин-Овнов и их планы, напустив тумана в самые разные сферы жизни. Астрологи предлагают затаиться и не принимать важных решений 22-24 июня. В эти даты отдых и небольшая легкомысленность одобрены звездами. С 25 по 28 июня просматриваются отличные шансы улучшить свою жизнь, особенно в сфере личных отношений. Овнам не стоит обрывать связь с близкими: именно от семьи придет поддержка, которая позволит удержаться на плаву в сложные моменты.

Женщина-Телец

На этой неделе женщин-Тельцов ждут перемены, в первую очередь затрагивающие карьеру. Событий, особенно в начале недели, будет много, и все они заставят задуматься над волнующими вопросами. Ретроградный Меркурий поможет оглянуться в прошлое, исправить ошибки и пересмотреть жизненные приоритеты. Астрологи не советуют отказываться от амбициозных целей: все самое значительное начинается с мелочей, поэтому, предпринимая даже маленькие шаги, можно привлечь желаемое. Помня об этом, Тельцы сохранят веру в лучшее, и конец июня пройдет на позитивной волне.

Женщина-Близнецы

Наступающая неделя принесет женщинам-Близнецам ветер перемен. Звезды подсказывают: будет много событий, как приятных, так и не особо, а самым уязвимым местом станет денежная сфера. Но трудности помогут проснуться и активизировать внутренние силы. Ретроградное движение Меркурия заставит вернуться мыслями в прошлое: есть риск столкнуться с похожими обстоятельствами и проблемами. Прошлый опыт и интуиция позволят найти выход даже из безвыходной ситуации.

Женщина-Рак

Вселенная предупреждает представительниц Рака: ситуация в личной жизни требует контроля — туда могут прокрасться неприятные сюрпризы. Звезды советуют обратить внимание на проблемы любимого человека, детей и родителей и по возможности оказать им практическую помощь. В остальном неделя подарит приятные перемены в плане работы, карьеры и денег. Правда, для этого придется быть активными, инициативными, целеустремленными и решительными.

Женщина-Лев

Женщин-Львиц ждет приятная и удачная неделя. Планеты создадут все условия для того, чтобы улучшить настоящее. Астрологи предлагают взглянуть под другим углом на проблемные ситуации или обратиться за советом к близким людям — это поможет найти практичное решение многих проблем. И самое главное: конец июня — не для кропотливой работы, бытовых дел и скучных занятий, а для самих себя. Поэтому стоит выделить время на духовные практики и прислушаться к своему сердцу: оно подскажет, как переиграть прошлое и стать счастливее.

Женщина-Дева