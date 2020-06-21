Соус, который украсит любое блюдо: пошаговый рецепт

Простой в приготовлении и недорогой по ингредиентам соус заставит любое блюдо заиграть новыми красками, пишет Пятый канал.
Каким бы ни было вкусным ваше фирменное горячее, со временем оно перестает удивлять. Чтобы без лишних хлопот порадовать друзей и родных чем-то новым, всегда можно добавить к блюду оригинальный соус. Пятый канал делится рецептом нежного топпинга из картофеля и грибов.
Для приготовления подливы или, если называть более современно, соуса-пюре, вам понадобятся продукты для обычной картошки с грибами — и один неожиданный ингредиент. Приготовьте картофель, лисички, лук и сливки. Лук нашинкуйте и отправьте на разогретую сковороду с маслом. Когда овощ будет почти готов, добавьте к нему грибы. Чуть позже присоедините к блюду картофель и жарьте до готовности.
Когда блюдо, казалось бы, уже готово, влейте в него порцию сливок. Наиболее нежным вкус получается с 22% сливками, но можете взять продукт любой жирности на свое усмотрение. Дайте продукту прогреться и дойти до кипения, а затем перемещайте все содержимое сковородки в блендер.
Готовым соусом полейте основное блюдо — например, прекрасно подойдет куриное мясо.
Приятного аппетита!