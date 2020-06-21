Соус, который украсит любое блюдо: пошаговый рецепт

Каким бы ни было вкусным ваше фирменное горячее, со временем оно перестает удивлять. Чтобы без лишних хлопот порадовать друзей и родных чем-то новым, всегда можно добавить к блюду оригинальный соус. Пятый канал делится рецептом нежного топпинга из картофеля и грибов.

Для приготовления подливы или, если называть более современно, соуса-пюре, вам понадобятся продукты для обычной картошки с грибами — и один неожиданный ингредиент. Приготовьте картофель, лисички, лук и сливки. Лук нашинкуйте и отправьте на разогретую сковороду с маслом. Когда овощ будет почти готов, добавьте к нему грибы. Чуть позже присоедините к блюду картофель и жарьте до готовности.

Когда блюдо, казалось бы, уже готово, влейте в него порцию сливок. Наиболее нежным вкус получается с 22% сливками, но можете взять продукт любой жирности на свое усмотрение. Дайте продукту прогреться и дойти до кипения, а затем перемещайте все содержимое сковородки в блендер.

Готовым соусом полейте основное блюдо — например, прекрасно подойдет куриное мясо.