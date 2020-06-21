Пять «хороших» побочных эффектов от противозачаточных таблеток, которые устраивают многих девушек

Прием подобных лекарств регулирует уровень твоих гормонов, что помогает найти необходимый баланс организму и благоприятно действует не только на половую жизнь (не все же время практиковать прерванный половой акт и бегать в аптеки за тестами на беременность).

Мы собрали 5 «хороших» побочных эффектов от противозачаточных таблеток, которые могут случится с женщиной, которая их принимает.

Важно: перед употреблением любых оральных контрацептивов необходимо проконсультироваться со своим гинекологом.

Противозачаточные таблетки обладают и перечнем очень негативных побочных эффектов, например:

повышают риски развития бактериального вагинита и инфекций;

провоцируют вздутие живота;

влияют на перепады настроения;

снижают либидо.

Плюсы

Чистая кожа

Появление прыщей и акне часто связаны не только с твоей любовью к сладким газированным напиткам (аперолям, например), но и с гормональным фоном. Когда противозачаточные таблетки немного притормозят гормоны, то лицо возможно станет чище.

Четкий менструальный цикл

Поскольку употребление таблеток держит твой организм в четких рамках, в организме не происходит скачков эстрогена и прогестерона, а значит менструальный цикл длится ровно столько, сколько гинекологи считают нормальным (от 20 до 36 дней).

Меньше болей во время секса

Ряд исследований противозачаточных таблеток показал, что прием препаратов может увеличить количество смазки во влагалище женщины и, как следствие, сделать секс гораздо более приятным и менее болезненным.

Хорошее настроение

Пока одни женщины утверждали, что таблетки сделали их депрессивное, а настроение переменчивым, другие хвалили противозачаточные за появление хорошего настроения. Сложно сказать, в какую из групп ты попадешь, но можно быть в хорошем настроении только от того, что с тобой не случится внеплановая беременность.

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