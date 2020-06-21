ПРОСТО И ВКУСНО ⟩ Делаем домашний квас в летний зной!

В летний зной хочется освежиться, выпив стаканчик ароматного газированного кваса или создав из такого напитка сочную окрошку/свекольник. Быстрый квас идеален для тех, кто не любит долго ждать, пока он заквасится в течение недели!
Раньше такой напиток создавали на ржаной закваске, но с изобретением сухих дрожжей время его приготовления существенно уменьшилось – именно они «отвечают» за кисловатый привкус и газированность. Можно слегка изменить вкус, добавив немного ванильного сахара или ароматизатора.
Помните, что на вторые сутки квас станет кислым, как яблочный уксус, поэтому очень важно «подкармливать» сахаром каждый день и разбавлять водой, если вы планируете и дальше пить его.
Ингредиенты на 6 персон
Сухари ржаные 3 штуки
Вода 2.5 л
Сахар 100 г
Дрожжи сухие 1 ч.л
Приготовление
Подготовьте необходимые продукты. Промойте трехлитровую банку или другую вместительную емкость. Раскрошите в нее сухарики, созданные в домашних условиях из обычного ржаного или черного хлеба. По желанию можно приобрести и готовые сладкие сухари в магазине, но без вкусовых добавок!
Всыпьте в емкость сухие быстродействующие дрожжи – потребуется не более 1 ч.л. на 2,5 л теплой воды. Если решите заменить их живыми дрожжами, то вам потребуется около 20-25 г.
Всыпьте сахарный песок. Благодаря ему заквашивание произойдет быстрее и вкус напитка не будет кислым. Сахар с легкостью можно заменить цветочным медом или другим подсластителем не с резким вкусом и ароматом. Влейте теплую воду до плечиков банки, оставляя место для подъема напитка, так как в нем будет образовываться углекислый газ. Температура воды должна быть не более 30 градусов, при более высокой — дрожжи погибнут, а холодная жидкость замедлит процесс заквашивания. Лучше всего заранее вскипятить и остудить ее до приемлемой температуры.
Аккуратно все перемешайте, чтобы растворились и дрожжи, и сахар. Накройте банку марлей или хлопчатобумажным полотенцем. Завяжите на горлышке так, чтобы воздух проникал, и оставьте в тепле на сутки. Спустя указанное время сухарики окрасят жидкость и их можно будет удалить – квас уже готов. Процедите его через ситечко с мелкими ячейками в другую емкость. Хлебный жмых удалите – он вам больше не потребуется.
Домашний квас быстрого приготовления перелейте в бутылки или кувшин. Попробуйте на вкус. При необходимости подкорректируйте его, всыпав немного сахара. Охладите квас в холодильнике и пейте холодным. Создавайте на его основе первые блюда и наслаждайтесь их вкусом в летнюю жару.