ПРОСТО И ВКУСНО ⟩ Делаем домашний квас в летний зной!

Калорийность на 100 г: 24 ККал

Время приготовления: 20 мин

На его создание потребуются всего лишь сутки и вы сможете насладиться его вкусом, лишь охладив напиток в холодильнике. Кстати, даже необязательно использовать ржаные сухари – они только придают квасу цвет.

Раньше такой напиток создавали на ржаной закваске, но с изобретением сухих дрожжей время его приготовления существенно уменьшилось – именно они «отвечают» за кисловатый привкус и газированность. Можно слегка изменить вкус, добавив немного ванильного сахара или ароматизатора.

Помните, что на вторые сутки квас станет кислым, как яблочный уксус, поэтому очень важно «подкармливать» сахаром каждый день и разбавлять водой, если вы планируете и дальше пить его.

Ингредиенты на 6 персон

Сухари ржаные 3 штуки

Вода 2.5 л

Сахар 100 г

Дрожжи сухие 1 ч.л

Приготовление

Подготовьте необходимые продукты. Промойте трехлитровую банку или другую вместительную емкость. Раскрошите в нее сухарики, созданные в домашних условиях из обычного ржаного или черного хлеба. По желанию можно приобрести и готовые сладкие сухари в магазине, но без вкусовых добавок!

Всыпьте в емкость сухие быстродействующие дрожжи – потребуется не более 1 ч.л. на 2,5 л теплой воды. Если решите заменить их живыми дрожжами, то вам потребуется около 20-25 г.

Всыпьте сахарный песок. Благодаря ему заквашивание произойдет быстрее и вкус напитка не будет кислым. Сахар с легкостью можно заменить цветочным медом или другим подсластителем не с резким вкусом и ароматом. Влейте теплую воду до плечиков банки, оставляя место для подъема напитка, так как в нем будет образовываться углекислый газ. Температура воды должна быть не более 30 градусов, при более высокой — дрожжи погибнут, а холодная жидкость замедлит процесс заквашивания. Лучше всего заранее вскипятить и остудить ее до приемлемой температуры.

Аккуратно все перемешайте, чтобы растворились и дрожжи, и сахар. Накройте банку марлей или хлопчатобумажным полотенцем. Завяжите на горлышке так, чтобы воздух проникал, и оставьте в тепле на сутки. Спустя указанное время сухарики окрасят жидкость и их можно будет удалить – квас уже готов. Процедите его через ситечко с мелкими ячейками в другую емкость. Хлебный жмых удалите – он вам больше не потребуется.

Домашний квас быстрого приготовления перелейте в бутылки или кувшин. Попробуйте на вкус. При необходимости подкорректируйте его, всыпав немного сахара. Охладите квас в холодильнике и пейте холодным. Создавайте на его основе первые блюда и наслаждайтесь их вкусом в летнюю жару.