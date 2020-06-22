Как худеть летом: семь правил, чтобы сверкать на пляже

Если вы планировали похудеть к лету, но что-то пошло не так, не расстраивайтесь! Впереди еще два месяца дней, в течение которых можно легко и почти незаметно перейти к более здоровым пищевым привычкам и сделать свой образ жизни более активным – и заодно похудеть!

Гуляйте

Все мы знаем, что стоит ходить пешком хотя бы полчаса в день – ученые утверждают, что этого достаточно для профилактики ожирения. И лето – самое подходящее время, чтобы наконец начать это делать. Например, после работы прогулка не только даст необходимую физическую активность, но и поможет снять стресс, накопившийся в течение рабочего дня. Ну, а гулять в отпуске и выходные – в парке, в лесу, вдоль озера – просто необходимо, советует «Домашний Очаг»!

Перейдите на сезонные продукты

Оставьте мясо, макароны и картошку для холодного и темного времени года, когда нам требуется больше калорий. Сезонные летние фрукты, ягоды и особенно овощи очень полезны не только для фигуры, но и для здоровья. Ешьте их каждый день в качестве самостоятельного блюда или добавок – и сами удивитесь, насколько более здоровой, энергичной и красивой станете.

Больше пейте

Носите с собой бутылку с водой и не забывайте к ней «прикладываться» - летом нам требуется особенно много жидкости, а симптомы обезвоживания слишком легко пропустить. Помните, что в тот момент, когда вы ощущаете жажду, ваш организм уже потерял почти треть необходимой влаги – и ему нужна ваша помощь. Старайтесь не доводить себя до этого, пейте воду и ешьте овощи и фрукты, в которых ее много.

Играйте

Бадминтон, баскетбол, футбол, другие командные и парные игры – это весело, это заряжает нас энергией и хорошим настроением и, между прочим, укрепляет дружбу или отношения в семье. И, конечно, помогает худеть и поддерживать себя в отличной форме. У вас еще нет ракеток для бадминтона? Самое время приобрести и испытать их в деле в ближайшие же выходные!

Устраивайте пикники

Это не только весело, но и помогает похудеть. Да-да, некоторые исследования подтверждают, что люди, которые принимают пищу в темных или тускло освещенных местах, в итоге съедают больше, чем те, кто обедают при ярком свете. Так что пикник в солнечный день – то, что надо. Главное – подобрать правильное меню и сделать упор на овощи, морепродукты или нежирное мясо.

Плавайте

Самый летний вид спорта – и, пожалуй, самый полезный. Плавание укрепляет нервную систему, разгружает позвоночник, насыщает кровь кислородом, укрепляет сердечную мышцу. И помогает сжечь 380 калорий в час – а если во время тренировки менять стили, то и еще больше.

Отправляйтесь в поход