От каких полуфабрикатов надо отказаться после 50 лет

Сегодня «Домашний Очаг» рассказывает, что не так с колбасами, сосисками, копченостями, пельменями и замороженным полуфабрикатами - и почему стоит отказаться от них после пятидесятилетнего юбилея (и даже раньше!).

Что такое переработанное мясо?

Мясо безусловно полезно для нас, если оно постное и, по возможности, белое. Грудка индюшки или курочки, никогда не знавшей полета — прекрасный вариант для приготовления вкусных и полезных блюд с высоким содержанием белка.

Но если мясо было нарублено вместе с кожей и хрящиками, несколько раз перекручено через промышленную мясорубку, густо посолено, сдобрено специями, полито «жидким дымом» и упаковано в пленку... То пользы в нем практически не остается, зато приобретается немало вреда для здоровья.

О каких продуктах идет речь?

Вот несколько примеров

Сосиски и сардельки

Колбасы

Ветчина

Копченый бекон и сало

Соленое и вяленое мясо

Копченое мясо

Мясные консервы

Почему эти продукты могут быть вредны?

Статистики заметили, что люди, в чьем рационе много переработанных продуктов, реже ведут здоровый образ жизни в целом. Они едят меньше свежих фруктов и овощей, а вот употребляют алкоголь и курят — чаще.

Ученые, которые проводят исследования о вреде и пользе тех или иных продуктов, стараются учитывать эти факторы, чтобы получить более точные результаты. Ряд исследований показал, что при частом употреблении продуктов из переработанного мяса повышаются риски развития хронических заболеваний.

К ним относятся

Повышенное артериальное давление

Сердечно-сосудистые заболевания

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

Рак кишечника и желудка

Зрелый и пожилой возраст требует более нежного обращения с организмом, поэтому стоить снизить риски там, где это возможно.

Чем вредны копчености?

Копчение мяса — один из старейших методов консервирования, поэтому неудивительно, что многие из нас любят этот запах и вкус в мясных деликатесах.

Однако, процесс копчения приводит к образованию потенциально вредных веществ, к ним относятся полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).

ПАУ - это соединения, которые образуются при сжигании органического сырья — угля, древесины, табака, пищевых продуктов и т.д.

Вредные вещества переносятся с дымом и оказываются на поверхности копченых продуктов, а также мяса, приготовленного на открытом огне, на гриле или в духовке.

Источники ПАУ в пищевой промышленности

Сжигание угля или древесины. Жир, который капает в огонь в процессе приготовления. Сгоревшее или обуглившееся мясо.

Исследования показали, что некоторые из полициклических ароматических углеводородов могут вредить здоровью, в том числе, повышая онкологические риски. Нетрудно сделать вывод, что так любимые нами шашлыки тоже не слишком безопасны, но их мы едим пару раз за лето, а копченая колбаса продается круглый год.