От каких полуфабрикатов надо отказаться после 50 лет

Прощайте, «три кусочка колбаски»! До свидания, ветчина! Мы будем скучать по тебе, бекончик!
Сегодня «Домашний Очаг» рассказывает, что не так с колбасами, сосисками, копченостями, пельменями и замороженным полуфабрикатами - и почему стоит отказаться от них после пятидесятилетнего юбилея (и даже раньше!).
Что такое переработанное мясо?
Мясо безусловно полезно для нас, если оно постное и, по возможности, белое. Грудка индюшки или курочки, никогда не знавшей полета — прекрасный вариант для приготовления вкусных и полезных блюд с высоким содержанием белка.
Но если мясо было нарублено вместе с кожей и хрящиками, несколько раз перекручено через промышленную мясорубку, густо посолено, сдобрено специями, полито «жидким дымом» и упаковано в пленку... То пользы в нем практически не остается, зато приобретается немало вреда для здоровья.
О каких продуктах идет речь?
Вот несколько примеров
- Сосиски и сардельки
- Колбасы
- Ветчина
- Копченый бекон и сало
- Соленое и вяленое мясо
- Копченое мясо
- Мясные консервы
Почему эти продукты могут быть вредны?
Статистики заметили, что люди, в чьем рационе много переработанных продуктов, реже ведут здоровый образ жизни в целом. Они едят меньше свежих фруктов и овощей, а вот употребляют алкоголь и курят — чаще.
Ученые, которые проводят исследования о вреде и пользе тех или иных продуктов, стараются учитывать эти факторы, чтобы получить более точные результаты. Ряд исследований показал, что при частом употреблении продуктов из переработанного мяса повышаются риски развития хронических заболеваний.
К ним относятся
- Повышенное артериальное давление
- Сердечно-сосудистые заболевания
- Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
- Рак кишечника и желудка
Зрелый и пожилой возраст требует более нежного обращения с организмом, поэтому стоить снизить риски там, где это возможно.
Чем вредны копчености?
Копчение мяса — один из старейших методов консервирования, поэтому неудивительно, что многие из нас любят этот запах и вкус в мясных деликатесах.
Однако, процесс копчения приводит к образованию потенциально вредных веществ, к ним относятся полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).
ПАУ - это соединения, которые образуются при сжигании органического сырья — угля, древесины, табака, пищевых продуктов и т.д.
Вредные вещества переносятся с дымом и оказываются на поверхности копченых продуктов, а также мяса, приготовленного на открытом огне, на гриле или в духовке.
Источники ПАУ в пищевой промышленности
- Сжигание угля или древесины.
- Жир, который капает в огонь в процессе приготовления.
- Сгоревшее или обуглившееся мясо.
Исследования показали, что некоторые из полициклических ароматических углеводородов могут вредить здоровью, в том числе, повышая онкологические риски. Нетрудно сделать вывод, что так любимые нами шашлыки тоже не слишком безопасны, но их мы едим пару раз за лето, а копченая колбаса продается круглый год.
Но проблема не только в ПАУ. Приготовление мяса или рыбы при высокой температуре приводит к образованию гетероциклических аминов (ГА). Исследования показали, что из-за ГА употребление сильно прожаренного мяса и переработанных продуктов может повышать риски развития рака толстой кишки, молочной железы и простаты.
Уровень гетероциклических аминов в нашем рационе можно свести к минимуму, если отдавать предпочтение готовке при невысоких температурах или на пару, и избегать обугленного мяса.
Чем опасна соль?
Практически во всех мясных деликатесах полно соли — она не только делает их вкусными, но и выступает консервантом. Где натрий — там и повышение артериального давления, где гипертония — там и сердечно-сосудистые заболевания.
Больше всего натрия в беконе и сале. В одном единственном ломтике его 194 мг! А ведь рекомендованные нормы потребления натрия — от 1500 до 2300 мг в сутки. Это значит, что съедая всего один кусочек бекона, мы получаем от 8% до 13% от дневной нормы.
Но будем честными — многие ли могут съесть только один? С солью есть еще одна проблема — несколько исследований показали, что питание с высоким содержанием натрия может увеличить риск развития рака желудка.
Ученые выяснили, что соль может увеличивать рост бактерии Helicobacter pylori. Она вызывает язву желудка, что является фактором риска развития рака.
Чем вредны жиры в переработанных продуктах?
Мясные деликатесы обычно очень жирные (это делает их вкусными), но почти весь этот жир — насыщенный, приводящий к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Для увеличения объема и снижения себестоимости в колбасы, сосиски и другие продукты добавляют кожу, шкуру, обрезки сала, шпик и другие источники насыщенного жира.
Также лучше избегать замороженных полуфабрикатов, так как, покупая их в магазине, вы не можете быть уверены, что в них нет большого количества соли, избытка насыщенных жиров, лишнего сахара и крахмала.
Чтобы долгие годы сохранять здоровье, нам всем стоит выстроить рацион из овощей, фруктов, круп, постного мяса и жирной рыбы.
Конечно, ритм жизни не всегда позволяет готовить каждый день, и тут на помощь приходят консервы и замороженные продукты.
Но выбирайте разумно — тунца в банке вместо тушенки, замороженные фрукты вместо вареников и овощные консервы (например, фасоль) с низким содержанием соли.