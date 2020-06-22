Что нужно есть, чтобы волосы и ногти были здоровыми и красивыми

Существует несколько продуктов, которые непосредственно влияют на состояние наших волос и ногтей, пишет «Домашний Очаг».
Молоко
Исследования показали, что недостаток железа, цинка, биотина, и белка может привести к выпадению волос и ломкости ногтей. Молоко — один из тех супер-продуктов, которые содержат в себе и белок, и кальций, и витамин D, и биотин. Это уникальное сочетание сделает наши волосы мягкими, а ногти — крепкими.
Яйца
Наши волосы состоят примерно из 97% белка. Мы должны постоянно пополнять запасы нашего организм этим питательным веществом, которое отвечает за рост и восстановление клеток. Яйца богаты железом и биотином — витамином красоты, содержащим серу. 5 идей с отварными яйцами.
Лосось
Омега-3 жирные кислоты могут помочь укрепить волосы и избавить от шелушения кожи головы. Они заметно сокращают ломкость волос. Лосось также богат биотином.
Зелень
Шпинат, капуста и другие темно-зеленые овощи богаты витаминов С и А. Они участвуют в производстве коллагена, который в свою очередь участвует в строительстве и укреплении кровеносных сосудов. Витамин С является важным компонентом для хорошего усвоения железа, а витамин А усиливает рост волос. Витамин С также непосредственно влияет на хорошее состояние кожи головы — непременное условие для сильных здоровых волос.
Оранжевые и желтые овощи
Овощи, богатые витамином A, такие как морковь и тыква, сделают наши ногти блестящими. Они также содержат такой антиоксидант как бета-каротин, который помогает организму усваивать витамин А, что заметно укрепляет здоровье кожи. Если мы будем съедать достаточное количество этих овощей, мы забудем, что такое заусенцы. Рецепты с яркими перцами.
Вода
Это не еда, но если мы хотим иметь здоровые ногти и волосы, мы должны избегать обезвоженности нашего организма. Достаточное количество воды является основным ключом к здоровому функционированию абсолютно всех систем и органов нашего тела. Кроме всего прочего, именно вода в прямом смысле доставляет все питательные вещества, которые мы употребили, к волосам и ногтям, позволяя им становиться более здоровыми и красивыми.