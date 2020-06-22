Шесть летних ошибок с одеждой, которые делают твой повседневный образ скучным

Ты покупаешь одежду только базовых цветов

Конечно, без хорошей базы не обойдется ни один гардероб, однако не стоит ею слишком увлекаться. Зачастую, не рискуя покупать яркие вещи, девушки не замечают, как вся их одежда становится серой и мрачной. Не бойся примерять на себя модные оттенки. Если кажется, что они могут тебе не подойти — делай ставку на аксессуары. Они помогут задать настроение образу, при этом располагаются не так близко к лицу, а значит не будут с ним «конфликтовать». Отличный способ научиться одеваться ярко — начать с малого.

Ты всегда следуешь правилам

Сумка , обувь и ремень подобраны в тон, рубашка застегнута на все пуговички, кроссовки ты носишь исключительно с джинсами, а лодочки — с вечерним платьем... Все эти правила загоняют тебя в рамки и не дают простора для самовыражения. Не бойся нарушать запреты и пробовать новое — такие эксперименты позволяют найти сочетания, которые подходят именно тебе.

Ты недооцениваешь роль аксессуаров

... и очень зря! Порой даже одна маленькая деталь способна оживить образ. Кроме того, с помощью аксессуаров ты всегда сможешь обыграть базу, расширив тем самым возможные сочетания на каждый день.

Ты не знаешь свои сильные стороны

Одежда должна не только скрывать недостатки, но и подчеркивать достоинства. Подумай, какие у тебя сильные стороны, и учитывай это при выборе нарядов. Так, короткий топ поможет подчеркнуть тонкую талию, а блузка с V-образным вырезом продемонстрирует длинную, изящную шею.

Ты все слишком «прилизываешь»

Забудь про излишнюю аккуратность: иногда нужно слегка пошалить, чтобы сделать образ чуть более дерзким. Заправляй рубашку за пояс, выпустив один край, закатывай рукава на пиджаке, накидывай на плечи джинсовку на размер больше — такие приемы добавят в твой наряд легкости и сделают его менее скучным.

Ты не следишь за трендами