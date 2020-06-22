Как приготовить абрикосовое варенье: ТОП-5 рецептов

Абрикосовое варенье дольками

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг абрикосов

1,5 кг сахара

2 стакана воды

Способ приготовления

Подготовленные плоды опустить в горячую (85-90 ºС) воду на 3 минуты, после чего охладить, обдав ледяной водой.

Затем абрикосы следует наколоть зубочисткой, залить горячим сиропом и в таком виде оставить на 3-4 часа, а затем сварить до готовности. Плоды должны стать полупрозрачными.

Абрикосы дольками варят в два приема (варка по 10 минут и выстаивание). Плоды в целом виде с косточками рекомендуется варить в три-четыре приема (варка по 10 минут и выстаивание). Время выстаивания между варками должно быть 12 часов (для целых плодов) и 8 часов для абрикосов дольками.

Варенье из абрикосов быстрое

Время приготовления: 40 минут

Ингредиенты:

1 кг абрикосов

500 г сахара

Молотый имбирь

Ванилин

Способ приготовления

Абрикосы помыть, удалить косточки. Мякоть измельчить с помощью погружного блендера, засыпать сахаром и добавить пряности, перемешать. Подождать, пока сахар не растворится.

Небольшими порциями (примерно по 2 половника) наливать фруктовую массу в кастрюльку с широким дном и готовить, время от времени помешивая, пока варенье не начнет слегка прилипать к стенкам. После этого проварить еще 1-2 минуты и перелить в подготовленную банку.

Повторить с оставшейся абрикосовой массой.

Варенье из половинок абрикосов

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты:

1,5 кг половинок абрикосов без косточек

500 г сахара

Ядрышки из косточек – по вкусу

0,5 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления

Абрикосы помыть, разделить на половинки, убрать косточки и засыпать сахаром на ночь. Чтобы дольки сохранили форму, абрикосы должны быть не переспевшими.

Вытащить из абрикосовых косточек ядрышки.

Варить абрикосовое варенье в три приема. Первый раз довести до кипения, выключить и охладить. Второй раз варить 10 минут, остудить. Третий раз – готовить 10 минут, добавив ядрышки и лимонную кислоту.

Разлить абрикосовое варенье по стерилизованным банкам и закрыть.

Желейное варенье из абрикосов

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг абрикосов дольками

2 стакана сахара

30 г быстрорастворимого желатина

Способ приготовления

Абрикосы помыть и удалить косточки.

Дольки выложить в миску слоями, пересыпая сахаром и желатином, оставить на сутки.

На медленном огне довести до кипения, но не кипятить, иначе желатин потеряет свои свойства.

Разлить желейное абрикосовое варенье в стерильные банки, закатать.

Абрикосовое варенье с миндалем

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты:

500 г абрикосов без косточек

300 г сахара

1 стакан очищенного миндаля

1 лимон

Маленький пучок тимьяна

Способ приготовления

Абрикосы засыпать сахаром, добавить лимонный сок и цедру.

С 3-4 веточек тимьяна снять листики, остальной тимьян связать в пучок. Пучок и отдельные листья добавить к абрикосам, оставить на несколько часов. Добавить миндаль.

Довести до кипения, поварить 5 минут, дать остыть, повторить еще 2-3 раза, пока сироп не приобретет правильную консистенцию.