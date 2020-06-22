Как приготовить абрикосовое варенье: ТОП-5 рецептов

Варенье и джем из абрикосов можно не только есть вместе с чаем, добавлять в блины и намазывать на хлеб, но и использовать для приготовления домашней выпечки и тортов.
Абрикосы для варенья должны быть спелыми и вкусными. Если вы собираетесь варить джем, то лучше подойдут совсем мягкие плоды, а если хотите сделать варенье из половинок фруктов, выбирайте плотные абрикосы, которые не потеряют форму при варке.
Абрикосовое варенье дольками
Время приготовления: больше 3-х часов
Ингредиенты:
1 кг абрикосов
1,5 кг сахара
2 стакана воды
Способ приготовления
Подготовленные плоды опустить в горячую (85-90 ºС) воду на 3 минуты, после чего охладить, обдав ледяной водой.
Затем абрикосы следует наколоть зубочисткой, залить горячим сиропом и в таком виде оставить на 3-4 часа, а затем сварить до готовности. Плоды должны стать полупрозрачными.
Абрикосы дольками варят в два приема (варка по 10 минут и выстаивание). Плоды в целом виде с косточками рекомендуется варить в три-четыре приема (варка по 10 минут и выстаивание). Время выстаивания между варками должно быть 12 часов (для целых плодов) и 8 часов для абрикосов дольками.
Варенье из абрикосов быстрое
Время приготовления: 40 минут
Ингредиенты:
1 кг абрикосов
500 г сахара
Молотый имбирь
Ванилин
Способ приготовления
Абрикосы помыть, удалить косточки. Мякоть измельчить с помощью погружного блендера, засыпать сахаром и добавить пряности, перемешать. Подождать, пока сахар не растворится.
Небольшими порциями (примерно по 2 половника) наливать фруктовую массу в кастрюльку с широким дном и готовить, время от времени помешивая, пока варенье не начнет слегка прилипать к стенкам. После этого проварить еще 1-2 минуты и перелить в подготовленную банку.
Повторить с оставшейся абрикосовой массой.
Варенье из половинок абрикосов
Время приготовления: больше 3-х часов
Ингредиенты:
1,5 кг половинок абрикосов без косточек
500 г сахара
Ядрышки из косточек – по вкусу
0,5 ч.л. лимонной кислоты
Способ приготовления
Абрикосы помыть, разделить на половинки, убрать косточки и засыпать сахаром на ночь. Чтобы дольки сохранили форму, абрикосы должны быть не переспевшими.
Вытащить из абрикосовых косточек ядрышки.
Варить абрикосовое варенье в три приема. Первый раз довести до кипения, выключить и охладить. Второй раз варить 10 минут, остудить. Третий раз – готовить 10 минут, добавив ядрышки и лимонную кислоту.
Разлить абрикосовое варенье по стерилизованным банкам и закрыть.
Желейное варенье из абрикосов
Время приготовления: больше 3-х часов
Ингредиенты:
1 кг абрикосов дольками
2 стакана сахара
30 г быстрорастворимого желатина
Способ приготовления
Абрикосы помыть и удалить косточки.
Дольки выложить в миску слоями, пересыпая сахаром и желатином, оставить на сутки.
На медленном огне довести до кипения, но не кипятить, иначе желатин потеряет свои свойства.
Разлить желейное абрикосовое варенье в стерильные банки, закатать.
Абрикосовое варенье с миндалем
Время приготовления: больше 3-х часов
Ингредиенты:
500 г абрикосов без косточек
300 г сахара
1 стакан очищенного миндаля
1 лимон
Маленький пучок тимьяна
Способ приготовления
Абрикосы засыпать сахаром, добавить лимонный сок и цедру.
С 3-4 веточек тимьяна снять листики, остальной тимьян связать в пучок. Пучок и отдельные листья добавить к абрикосам, оставить на несколько часов. Добавить миндаль.
Довести до кипения, поварить 5 минут, дать остыть, повторить еще 2-3 раза, пока сироп не приобретет правильную консистенцию.
Убрать пучок тимьяна, разлить по банкам.