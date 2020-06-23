Смотрите, какие продукты строго запрещены на завтрак

Однако это оказалось не так, и гастроэнтерологи сказали, какие продукты не следует употреблять на завтрак, чтобы не нанести вред нашему здоровью.

Завтрак не должен состоять только из злаков и других углеводов, потому что это первый прием пищи после того, как человек проснется. Врачи объяснили, что если вы регулярно едите углеводы на завтрак, это может привести к диабету, избыточному весу и желудочно-кишечным расстройствам. Вот почему вы должны забыть овсянку, манную крупу и выпечку, белый хлеб на завтрак.

Оказывается, эти продукты значительно повышают уровень сахара в крови.

А когда уровень глюкозы резко возрастает, организм начинает интенсивно вырабатывать инсулин, что приводит к резкому снижению концентрации глюкозы, что может привести к довольно опасным условиям.

Во-первых, человек может чувствовать себя голодным и слабым, и это связано с тем, что в его мозгу не хватает сахара. В результате человек начинает есть чаще и чаще. И как результат, это приводит к углеводной зависимости.

Такие изменения в организме сильно влияют на работу поджелудочной железы, поэтому человек начинает набирать вес, так как избыток глюкозы в организме начинает превращаться в жир. Недостаточность поджелудочной железы также может привести к развитию диабета 2 типа.